Hamaney: İsrail virüsünün kökünü kazıyacağız

Dünya Kudüs Günü nedeniyle devlet televizyonunda konuşma yapan İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Dünya Kudüs Günü’nü memnuniyetle karşıladı ve insanlar Filistin bayrağını dalgalandırmak olan bu günü, ilk vacip işleri olarak kutladı. Siyonizmin temel politikası Filistin meselesini küçümsemek ve Müslüman toplulukların zihninde onu unutturmaktır" dedi.

"Sözde milletlerin teşkilatı olan Birleşmiş Milletler görevini yapmıyor"

ABD ve Avrupa’nın neden olduğu ölümlerin tıpkı korona virüsten hayatını kaybedenler gibi sayılması gerektiğini belirten Ayetullah Hamaney, İslam dünyasında yakılan savaş ateşinden kimlerin sorumlu olduğunu sorarak, "Afganistan, Yemen, Libya, Irak, Suriye ve diğer ülkelerde dökülen tüm bu kanlardan kim sorumlu? Filistin’deki tüm bu cinayetten, yıkımdan ve baskıdan kim sorumlu?" diye konuştu.

Hamaney, "Neden İslam dünyasındaki bu milyonlarca mazlum çocuğu, kadını ve erkeği saymadınız? Neden kimse Müslümanların katledilmesinden dolayı baş sağlığı dileğinde bulunmuyor? Neden milyonlarca Filistinli 70 yıl sürgünde, evlerinden uzakta yaşamak zorundalar? Neden Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs-ü Şerif’e hakaret ediliyor? Sözde milletlerin teşkilatı olan Birleşmiş Milletler görevini yapmıyor" dedi.