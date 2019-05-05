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Hamas'tan İsrail saldırılarına "savaş suçu" değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 09:34 | Son Güncelleme

Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rişk: - "İsrail'in Gazze'de yerleşim bölgelerindeki binalar ile sivilleri hedef alması, savaş suçudur. İsrail tarafı bu politikasıyla istikrar getiremeyecek"

Hamas, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerleşim bölgelerindeki binalar ile sivilleri hedef almasının "savaş suçu" olduğunu belirtti.

Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rişk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de yerleşim bölgelerindeki binalar ile sivilleri hedef alması, savaş suçudur. İsrail tarafı bu politikasıyla istikrar getiremeyecek." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları başlamıştı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden dün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail'in saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit olmuştu. Atılan roketler nedeniyle biri ağır 2 İsrailli yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin bulunduğu bina da yıkılmıştı.

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Gazze Hamas

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