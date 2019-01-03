Hamburger yemek birçok modelin günlük rutini! Peki formda olmalarının sırrı ne?

HEIDI KLUM Heidi Klum'un 45 yaşında, dört çocuğu olan bir anne olduğuna inanmak oldukça zor. Heidi, dışarıda yemek yemek yerine, evde yemek yaparak sağlıklı beslendiğini ifade ediyor. Ve özel bir diyeti yok. Ancak en büyük sırrını akşam yemeğini 6'da yemesi olarak görüyor. Bu saatten sonra çok fazla bir şey tüketmemeye çalışıyor. JOSEPHINE SKRIVER Josephine Skriver, sabah egzersizlerini ve besleyici kahvaltıları başarılı bir şekilde birleştirerek gününü oldukça verimli hale getiriyor. Açlıkla savaşmasının anahtarı ise her zaman çantasında atıştırmalık taşımasıdır. Model sık sık fındık, hazır yulaf ezmesi paketleri ya da meyveyi yanında taşıyor. Pizza, hamburger ya da en sevdiği çikolatayı ise 'tedavi günleri' adını verdiği zamanlarda tüketiyor. BELLA HADİD Snapchat gönderilerinden birinde Victoria's Secret modeli Bella Hadid, patates kızartması ile ızgara peynir yemenin ve ketçapın günlük rutin olduğunu iddia etmişti. İnanması zor olabilir, ama Bella pizza gibi basit mutfak zevklerinin tadını çıkarmayı biliyor. Bu birçok kişi için rüya gibi gelebilir ama Bella, kuşkusuz genetik mirasının tadını çıkarıyor.

KENDALL JENNER Kendall’ın sosyal medya hesaplarına bakarsanız, ara sıra paylaştığı abur cubur fotoğraflarını göreceksiniz. Genelde sağlıklı beslendiğini söyleyen Kendall, kendini iyi hissetmek için ara sıra 'hileli yemekler'de tüketmekten hoşlanıyor. Diyet içindeki aldatmalar, size çok sağlıklı olmayan şeyler yemek için planlı bir izin verir ve kendinizi kısıtlarken hissedebileceğiniz psikolojik stresi azaltır. Genç manken moda şovu zamanlarında meyve, sebze ve detoks içeceklerini oldukça sık tüketiyor. LISA LORLES Sağlık, güzellik ve fitness blog yazarı Lisa Lorles, YouTube kanalında fitness ve sağlıklı beslenme önerilerini paylaşıyor. Ekmek, krep hatta çöreklerini sağlıklı bir hale getiren Lorles gıdalarında akçaağaç şurubu, kepekli yulaflar kullanıyor. Ve tabii ki bol bol su tüketiyor. MIRANDA KERR Miranda Kerr sağlıklı bir diyete bağlı kalıyor, ama kesinlikle aç kalmıyor. Güne başlamak ve vücudunu uyandırmak için Miranda, taze limonlu bir bardak sıcak su içiyor. Meyve ve sebze smoothie'leri, somon balıklı bol yeşillikli salata ve ızgara balık tüketiyor.