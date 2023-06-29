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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel mayolu pozlarıyla büyüledi! Mehmet Ali Erbil kayıtsız kalamadı

29.06.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel sahne tarzı, iddialı seçimleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Görgüzel tatil sezonunu Bodrum'da açtı ve mayolu pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımına Mehmet Ali Erbil kayıtsız kalamadı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel mayolu pozlarıyla büyüledi! Mehmet Ali Erbil kayıtsız kalamadı

Geçtiğimiz sene yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, son dönemde şarkıcılık kariyeriyle ön planda çıkıyor. Görgüzel,, tatil sezonunu Bodrum Yalıkavak'ta açtı.

Açıklamaları ve ünlü isimlerle yaşadığı polemiklerle adından sıkça söz ettiren Selen Görgüzel bu defa tatil paylaşımıyla dikkat çekti. 44 yaşındaki şarkıcı siyah mayosu ile iddialı pozlar verdi.

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Ünlü ismin bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Safiye Soyman, Ebru Destan gibi isimlerin yorum yaptığı gönderiye ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de kayıtsız kalamadı. Erbil, Görgüzel'in mayolu pozlarına 'Yengeee' yorumunu yaptı.

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Yönetmen Hamdi Alkan ile evliliği geçtiğimiz yıl biten Selen Görgüzel, geçtiğimiz ay katıldığı programda, “Hamdi Alkan’ı aldattınız mı?” sorusuna çok konuşulacak bir yanıt vermişti.

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"Evet ama gözle. Yakışıklı çocuk geçtiğinde bütününe bakarım. Hamdi’yi düzenli olarak aldattım. Hamdi’ye de hep bakıyordum."

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"Güzel kadına, eve, arabaya ve çiçeğe bakarım. Eski eşim yönetmen olduğu ve oyuncu seçtiği için güzel kadın ya da erkek gördüğümde oyuncu olması için tanıştırıyordum."

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Açıklamasının sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine ünlü şarkıcı, "Her zamanki gibi yine yanlış anlaşıldım. Ben örf ve adetlerine bağlı ve ona göre hareket eden bir insanım. Öyle bir şey yapmam mümkün mü?"

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"Beni tanıyan herkes bilir böyle bir şey yapmayacağımı. Röportajda o cümleyi espri olsun diye kullandım" diyerek kendini savunmuştu.

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