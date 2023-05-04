MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan hırkasının önünü açtı! İçine hiçbir şey giymedi

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan hırkasının önünü açtı! İçine hiçbir şey giymedi

04.05.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 kadrosunda yer alan ve kısa sürede yarışmaya veda eden Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medyadaki cesur tarzı ile sık sık gündeme geliyor. Birbirinden iddialı pozlar paylaşan Zeynep Alkan bu defa içine hiçbir şey giymeden hırkası ile poz verdi. Alkan'ın cesur pozuna beğeni yağdı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan hırkasının önünü açtı! İçine hiçbir şey giymedi

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan bu sene Survivor'a gitmiş ve yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı.

24 yaşındaki ünlü isim sosyal medyadaki cesur ve iddialı tarzı ile adından sıkça söz ettiriyor. Zeynep Alkan bu defa yine sınırlarını zorladı ve hırkasının içine hiçbir şey giymeden poz verdi.

Zeynep Alkan 1

Alkan'ın 'Kelimenin tam anlamıyla boşluğa bakıyorum' notu ile paylaştığı pozuna binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Zeynep Alkan 2

Takipçileri; 'Güzelliğin şaka mı?', 'Halis misin kızım sen ya?', 'Çok güzelsin', 'Al as duvara tam bir tablo' gibi yorumlar yaptılar.

Zeynep Alkan 3

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve ünlü oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı olan Zeynep Alkan çocuk yaşlarından itibaren ekranlarda çeşitli rollerde yer aldı.

Zeynep Alkan 4

Zeynep Alkan 5

Zeynep Alkan 6

Zeynep Alkan 10

Zeynep Alkan 9

Zeynep Alkan 8

Zeynep Alkan 7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geçen yıl 4500 TL'ye kiraladığı arabanın şimdiki kirasını duyunca şoke olduGeçen yıl 4500 TL'ye kiraladığı arabanın şimdiki kirasını duyunca şoke oldu
Partinin en müstehcen görünümü! Önü, arkası...Partinin en müstehcen görünümü! Önü, arkası...
Met Gala'da göğüslerini bakın nasıl kapadıMet Gala'da göğüslerini bakın nasıl kapadı
Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Zeynep Alkan hamdi ünlü oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

Seçimlere günler kala Muharrem İnce'den CHP'ye flaş çağrı!

Seçimlere günler kala Muharrem İnce'den CHP'ye flaş çağrı!

Son halini paylaştı! "Kaç günüm var bilmiyorum"

Son halini paylaştı! "Kaç günüm var bilmiyorum"

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Altında çifte rekor! İslam Memiş yatırımcıları böyle uyardı

Altında çifte rekor! İslam Memiş yatırımcıları böyle uyardı

İlginizi Çekebilir

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.