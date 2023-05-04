Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan hırkasının önünü açtı! İçine hiçbir şey giymedi

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan bu sene Survivor'a gitmiş ve yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı.

24 yaşındaki ünlü isim sosyal medyadaki cesur ve iddialı tarzı ile adından sıkça söz ettiriyor. Zeynep Alkan bu defa yine sınırlarını zorladı ve hırkasının içine hiçbir şey giymeden poz verdi.

Alkan'ın 'Kelimenin tam anlamıyla boşluğa bakıyorum' notu ile paylaştığı pozuna binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Takipçileri; 'Güzelliğin şaka mı?', 'Halis misin kızım sen ya?', 'Çok güzelsin', 'Al as duvara tam bir tablo' gibi yorumlar yaptılar.

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve ünlü oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı olan Zeynep Alkan çocuk yaşlarından itibaren ekranlarda çeşitli rollerde yer aldı.





