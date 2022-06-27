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  4. Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti! 'Pes' dedirten anlar kamerada

Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti! 'Pes' dedirten anlar kamerada

27.06.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te yol verme anlaşmazlığından çıkan tartışma, yol ortasında meydan kavgasına döndü. Kavga sırasında hamile bir kadının yol ortasında bayılmasına aldırmayan sürücüler kavgaya devam etti. Pes dedirten o kavga anları kameraya yansıdı.

Şaşkına çeviren olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi’nde dün gece saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre trafikte seyir halinde olan iki aracın sürücüsü arasında yol verme anlaşmazlığından dolayı sözlü tartışma çıktı. Araçları durdurarak yolun ortasında tartışmaya başlayan sürücüler arasındaki tartışma, bir süre sonra meydan kavgasına döndü.

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Tartışma sırasında sürücülerden birinin diğer aracın arka camını kırmasıyla ortalık karışırken, o anlar amatör bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

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HAMİLE KADININ BAYILMASINA ALDIRMADILAR

Kavgaya tutuştuğu araç sürücüsünün eşinin hamile olmasına aldırmayan diğer sürücü ortalığı birbirine kattı. Kavga esnasında hamile kadının feryat ederek baygınlık geçirmesi anbean görüntülere yansıdı. Çevredeki vatandaşların bir yandan hamile kadınla ilgilenirken diğer yandan sürücüleri ayırmaya çalışmasını kamera saniye saniye kaydetti.

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Hamile kadının yol ortasında bayılmasına rağmen sürücülerin kavgayı sürdürmesi pes dedirtirken, kavga esnasında iki taraf da araçlarının camını kırdı.

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Taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşirken; vatandaşlar, hamile kadının baygınlık geçirmesine aldırmadan kavgayı sürdüren sürücülere tepki gösterdi.

İHA

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Gaziantep
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