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    4. Hamile kadının göbek deliği görenleri şaşkına çevirdi! Sosyal medyanın gündemine yerleşti... Bir gören bir daha baktı

    Hamile kadının göbek deliği görenleri şaşkına çevirdi! Sosyal medyanın gündemine yerleşti... Bir gören bir daha baktı

    26.10.2023 07:40 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada hamile bir kadının gebelik haftalarına dair fiziksel görüntüsünde güncellemeler yaptığı paylaşımı kısa sürede viral oldu. Söz konusu görüntülerde genç kadının göbek deliğindeki çıkıntı görenleri şaşkına çevirdi.

    İsmi açıklanmayan hamile bir kadın gebelik günlerini sosyal medyadan paylaşarak gündem yarattı. Son 6 haftalık hamilelik sürecini paylaşan genç kadının göbek deliğinin dışarıya doğru belirgin bir şekilde çıktığı fark edildi. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    AZ GÖRÜLEN BİR DURUMMUŞ

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    Hamilelik sırasında göbek deliğinin belirgin bir şekilde dışarıya doğru çıkması az da olsa hamilelikte görülen bir durum. Bu durumun genetik ve fizyolojik durumdan kaynaklandığı belirtilirken bebeğe herhangi bir zararının olmadığı belirtildi.

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    sosyal medya hamilelik

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