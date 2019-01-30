Hamile kadınlara söylenen en tuhaf 15 söz! 'Sürekli vajinanı tıraş etmelisin çünkü...'

Ünlü bilgi paylaşım ve tartışma platformu Reddit'te ise ''Birinin hamileliğiniz hakkında size verdiği en kötü / en çılgın tavsiye nedir?'' sorusu soruldu. İşte Buzzfeed'den derlediğimiz içerik.

Şaşkınlıkla karşılayacağınız tuhaf tavsiyeler

''Hamileyken vajinamı sürekli tıraş etmem gerektiği söylendi aksi halde bebeğim cilt lekeleriyle doğabilirmiş.''

"Öğle yemeği aramda elma ve fıstık ezmesi yiyordum. İş arkadaşım, fıstık ezmesi yememin bebeğimi kanser yapacağını söyledi."

''Fırınından alışveriş yaptığım kadın hamilelik sivilcelerinden kurtulmak için yüzüme sperm sürmemi söyledi. Ve onunla ilk tanıştığım gündü.''

''Kollarımı yukarıya kaldırdığımı gören komşum bebeğin kordonunun boynuna dolanabileceğini ve ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.''

"Bebek annemin karnının içinde büyüdüğü için, yiyip içtiği her şeyin bebeğin üzerine düştüğü söylendi."

''Banyo yaparken çok dikkatli olmam gerektiği söylendi. Bebeğin kordonu şnorkel gibiymiş ve bebek boğulabilirmiş.''

''Sıcak çay içmemem gerektiği söylendi. Çünkü bebeği yakabilirmişim.''

''Kız kardeşime kayınvalidesi tarafından vajinal doğum yapması gerektiği aksi halde gerçek bir kadın olamayacağı söylendi.''

"Birisi bana su içmememi söyledi çünkü mide bulantısına neden oluyor."

"Merdivenlerde oturma çünkü düşük yapmana neden olur.''

"Hamilelikte mide yanmasının çocuğun çok saçı olacağı anlamına geldiği söylendi. Midem çok fazla yanıyordu ve bebeğim doğduğunda nerdeyse saçsızdı."

''Annem bebeğin tombul olması için bira içmemi söyledi. Ancak hem erken doğum yaptım hem de bebek iki kilo doğdu''

"Kayınvalidem dolunayın altında durmamamı söyledi."

''Biri sabah karbonat üzerine idrarımı yapmamı söyleyerek çocuğun cinsiyetini öğrenebileceğimi söyledi. Eğer köpürürse erkek, köpürmezse kızım olacakmış.''