KADIN

Hamile kalma şansı çok azdı ancak 7 kilo ağırlığında bebek dünyaya getirdi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 20.03.2019 13:44 | Son Güncelleme

ABD'nin New York şehrinde yaşayan Joy Buckley adındaki kadın, 7 kilo ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Hamileliğinin son zamanlarında üst kattaki yatak odasına bile çıkamayan kadın, traktör çarpmış gibi hissettiğini söyledi.

Hamile kalma şansı çok azdı ancak 7 kilo ağırlığında bebek dünyaya getirdi!

New York’ta dün 7 kilo ağırlığında ve 58,5 cm boyunda doğan kız bebeğe Harper ismi verildi. İkinci bebeğini dünyaya getiren anne Joy Buckley, kendisine traktör çarpmış gibi hissettiğini söyledi.

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Hamileliğinin son zamanlarında üst katta bulunana yatak odasına çıkamayan ve aşağııdaki salonda yatan kadın, mesanesinin ezildiğini ve nefes almakta dahi zorlandığını ifade etti.

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Doğumda tıbbi vakum ve sezaryen tekniği kullanıldığı belirtilirken, Harper’in New York’un tarihinde doğan en büyük bebek olduğu kaydedildi. Harper, yenidoğan bebeklerin iki katı büyüklüğündeydi.

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Joy Buckley’a doktorların hamile kalma şansının yüzde 15’ten daha az olduğunu söylediği ancak çiftin 7 yıl sonra 5 kilo ağırlığında bir oğulları olduğu öğrenildi. Joy Buckley'ın 2 yıl sonra da ikinci çocuğu olan Harper’i dünyaya getirdiği öğrenildi.

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Joy Buckley ABD 7 kilo doğan bebek

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