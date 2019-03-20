Hamile kalma şansı çok azdı ancak 7 kilo ağırlığında bebek dünyaya getirdi!

New York’ta dün 7 kilo ağırlığında ve 58,5 cm boyunda doğan kız bebeğe Harper ismi verildi. İkinci bebeğini dünyaya getiren anne Joy Buckley, kendisine traktör çarpmış gibi hissettiğini söyledi.

Hamileliğinin son zamanlarında üst katta bulunana yatak odasına çıkamayan ve aşağııdaki salonda yatan kadın, mesanesinin ezildiğini ve nefes almakta dahi zorlandığını ifade etti.

Doğumda tıbbi vakum ve sezaryen tekniği kullanıldığı belirtilirken, Harper’in New York’un tarihinde doğan en büyük bebek olduğu kaydedildi. Harper, yenidoğan bebeklerin iki katı büyüklüğündeydi.

Joy Buckley’a doktorların hamile kalma şansının yüzde 15’ten daha az olduğunu söylediği ancak çiftin 7 yıl sonra 5 kilo ağırlığında bir oğulları olduğu öğrenildi. Joy Buckley'ın 2 yıl sonra da ikinci çocuğu olan Harper’i dünyaya getirdiği öğrenildi.



