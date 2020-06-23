Hamile Kalmadan Önce Yapılması Gerekenler

Eski zamanlardan farklı olarak anneler artık daha bilinçli ve planlı bir şekilde hamile kalmayı tercih ediyor. Bu bilinç ve farkındalık sayesinde yetişen bireylerin eğitim ve gelişimleri daha sağlıklı bir hal alıyor. Daha sağlıklı bireylerin yetişebilmesi adına yapılması gereken bazı hususlar vardır. Bazen gebelik öncesinde almanız gereken önlemler, risklerinize göre daha fazla olabilir. Bu riskleri oluşturan faktörler yaşam şartlarınız, sağlık durumunuz, yaşınız, daha önce yaptığınız doğumlardır. Eğer sizler de bir anne adayı iseniz çocuğunuzun gelişimini ve hamilelik sürecinizi daha sağlıklı bir şekilde tamamlamak adına bu risk faktörlerini göz önünde bulundurmalısınız. Hamilelik Öncesi Yapılması Gerekenler 1. Muayene olun Gebelik öncesi yapılması gerekenlerin başında mutlaka uzman kontrolleri gelir. Kendinizi rahat hissettiğiniz ve bu konu hakkında uzman olan bir doktor seçin. Ve en kısa süre içerisinde muayene olun. Muayene sonuçları genelde gebe kalmanızdaki riskleri ortaya koyar. Bu şekilde gebelik süreciniz belirlenmiş olur. Aynı zamanda gebelik için en uygun yumurta oluşum dönemini de doktorunuzdan öğrenebilirsiniz. Bu süreçlerde eğer hamile kalmayı düşünmüyorsanız, cinsel birlikteliğiniz sırasında korunma yöntemlerini deneyebilirsiniz.

2. Pap smear testi yaptırın Son zamanlarda oldukça yaygınlaşan, artık her yayın organından doktorların ve uzmanların anne adaylarını bilinçlendirdiği bir test de pap smear testidir. Gebelik öncesi yapılan testler arasında en popüler testtir. Bu test sayesinde rahim ağzında gelişen her türlü komplikasyonu takip edebilirsiniz. Aynı zamanda kanser gibi riskli hastalıkların da teşhisi gebelikten önce konularak farklı bir tedavi yöntemi izlenir. Bu şekilde daha sağlıklı bir dönemde bebeğinizi dünyaya getirebilirsiniz. Oluşan herhangi bir enfeksiyon da yine bu test sayesinde ortaya çıkarak, hamilelikte oluşan riskleri daha az şekilde hissetmenize yardımcı olur. 3. Folik asit takviyesi alın Folik asit annelik hormonlarını düzene sokan ve günümüzde besin değerlerinin düşmesinden kaynaklı doğal yollarla elde etmenin zor olduğu bir asittir. Bu asit rahimde bebeğin daha iyi tutunmasını sağlayan dokuların gelişmesi için hormonların salgılanmasını artırır. Bebeğin tutunabilmesi adına, rahimin daha kalın bir tabaka haline gelmesine yardımcı olur. Genelde düşük riski taşıyan annelerde bu değere az rastlanır. Ve bu yüzden düşük tehlikesi olan gebeliklerde bu değer sürekli olarak takip edilir. Ortalama olarak günlük 400 mg kadar alınan folik asit bebeğin rahimde tutunmasına yardımcı olan miktardır. Ancak bunun için ilk maddede belirttiğimiz gibi uzman tarafından değerlerinin incelenmesi gerekir.

4. Cinsel ilişkide dikkat Eğer gebe kalmak istiyorsanız öncelikle yumurtlama döneminizi takip edin. Bu genelde adet döneminizden itibaren 12-14-16. günler olarak bilinir. Bu günlerde cinsel ilişkiye girmek diğer dönemlere göre gebelik oranınızı artıran bir durumdur. Hamile kalmak için yapılması gerekenler arasında, cinsel ilişki sonrasında direkt olarak ayağa kalkmamak da yer alıyor. Spermlerin yumurtaya ulaşabilmelerine yardımcı olabilmek için döllenme süresince düz bir şekilde ancak belinizden itibaren daha yüksek bir pozisyonda durarak bekleyin. 5. Sigarayı bırakın Eğer sigara alkol gibi kötü alışkanlıklarınız varsa bu alışkanlıkları bir an önce bırakmanızı tavsiye diyoruz. Uzmanların yaptıkları araştırmalara göre bunlar hem anne sağlığını, hem de bebeğin; hem zihinsel hem de fiziksel olarak gelişimini geriletip, zarar veriyor. Özellikle gebe olduğunuzu henüz öğrenmediğiniz süreçlerde bu daha sık rastlanılan bir durumdur. Kaslarda bulunan sinirlerin yıpranmasına neden olduğu için, genelde anne adaylarının düşük tehlikesi yaşamasının nedenleri arasında en etkilisi sigara oluyor. Kasların güçsüz olması yüzünden bebek rahime tutunamıyor. Gebe kalmayı düşündüğünüz ve bunun için uğraştığınız zamanlarda direkt olarak bu alışkanlıklardan kurtulmalısınız.

6. Tein ve kafeinden uzak durun Tein ve kafein, özellikle çayda ve kahvede fazlaca bulunan maddelerdir. Bu maddeleri aslında hepimiz günlük hayatta bol bol tüketiyoruz. Ancak anne olmak isteyen anne adayları için bu iki madde yumurta kalitesini düşürdüğü için uzak durulması gerekenler arasında yer alıyor. Planlı bir şekilde gebe kalmak istiyorsanız mutlaka olabildiğince minimum şekilde tüketmeye özen gösterin. 7. Adet döngünüzü takip edin Annelerin görmezden geldiği ancak gebelik sürecinde önemli bir rol oynayan adet döngüsünde, doktorunuza oluşabilecek tüm risklere dair ipucunu veren bir detaydır. Adet döngünüzü mutlaka takip edin. Ve hangi günler, ne aralıklarla olduğunuzu ve miktarını bir yere not edin. Yeri geldiğince doktorunuz sizlerden bu bilgiyi isteyerek oluşabilecek risklere karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır. 8. Sperm kalitesini artırın Partnerinizin de bu süreçte dikkat etmesi gereken birtakım hususlar vardır. Özellikle ağır sporlar yapmaması ve bununla beraber kötü alışkanlıklarından kurtulması gerekebilir. Cinsel birliktelik sonrasında spermlerin kalitesini bozacak ve yumurtaya kadar ilerleme hızını kesecek faktörlerden uzak durun. Tampon ya da genital bölge için kullanılan ürünler bu dönemde zarar verebilir. Olabildiğince kimyasal ürünlerle ve sert cisimlerle temastan kaçının. Aksi halde spermlerin kalitesi bozulabilir.