Hamile kalmanın yolları nelerdir? Ayın hangi döneminde hamile kalma şansı fazladır? Kolay hamile kalmak için pozisyon...

Bir kadının yumurtlamasına en yakın günlerde ve yumurtlama gününde hamile kalma şansı fazladır. Yumurtlama gününü tespit edebilmek için takvim yöntemi uygulandığında, adetin birinci gününden bir sonraki adetin birinci gününe kadar olan gün sayısından 14 gün çıkararak ortalama olarak yumurtlama günü bulunabilir. Yumurtlama gününden önceki 3-4 günlük süreç de, gebe kalabilirlik açısından kaçırılmaması gereken günlerdir. Dolayısıyla böyle bir hastada 12-16. günler arasında daha sık ilişkide bulunulması tavsiye edilir. 28 günde bir adet gören hastada ortalama olarak yumurtlama günü 14.gündür. Böyle bir durumda 10 ve 14. günler arasında daha sık ilişkide bulunulması tavsiye edilir. HANGİ YAŞLARDA KOLAY HAMİLE KALINABİLİR? Bir kadın, üreme potansiyelinin dorukta olduğu 20-30 yaş arasındaki süreçte çok daha rahat hamile kalabilir. Özellikle yirmili yaşların ikinci yarısında gebe kalabilirlik en yüksek safhadadır. 30-34 yaş arasında biraz azalmaya başlar. 35 yaşından sonra ise üreme hücrelerinin kalitesinin düşmesi yüzünden hızla azalmaya başlar. Kadınlarda biyolojik saat maalesef ters yönde çalışır. Bu nedenle gebelik yaşının mümkün olduğu kadar 35'den yukarı sarkıtılmaması tavsiye edilir.

HANGİ HASTALIKLAR HAMİLE KALMAYI ZORLAŞTIRIR? Kadınların özellikle endokrin sistem denilen hormonal hastalıkları, hamile kalmayı zorlaştırmada en sık karşımıza çıkan hastalık grubudur. Özellikle polikistik over sendromu adı verilen geç yumurtlama problemiyle giden, 100 kadının 3-4'ünde karşılaşılan, aşırı kilo artışıyla, diyabete eğilimle ve tüylenme ile seyreden bir polikistik over sendromu vardır. Bu da en sık rastlanan gruptur. Üreme kanalının anatomisini bozan yumurtalık kistleri, rahimde görülebilecek miyom tarzı urların varlığı, bir takım anatomik engeller, kanalların yapışık olması gebe kalamamaya sebep olabilir. Bizim toplumumuzda çok sık görülen tiroid hastalıkları, tiroid bezinin az çalışmasına bağlı hipotiroidi ya da çok çalışmasına bağlı hipertiroidi gibi durumlarda hastanın gebe kalması gecikebilir. Beyinden salgılanan bir hormon olan prolaktin hormonunun aşırı salgılanması durumunda yumurta baskılanacağı için gebe kalabilirlik zor olabilir. Kadında çikolata kistleri ya da diğer yumurtalık kistleri bulunması, bunların geçirilmiş cerrahileri de gebe kalma ihtimalini azaltabilir. Ayrıca kadının genel sağlığını etkileyen kronik böbrek hastalığı, kronik kalp hastalığı gibi genel sağlıkta düşmeye yol açan diğer hastalıklar da bu konuda bir engel olarak ortaya çıkabilir.

HAMİLE KALMAK İÇİN EN İYİ POZİSYON NEDİR? Sperm vajinaya boşaldıkça, cinsel ilişkide bulunduğunuz pozisyon gebe kalmada bir fark yaratmaz. Bu gerçekleştiğinde sperm rahim ağzından yukarı yüzerek rahim ve fallop tüplerine girebilir ve varsa bir yumurtayı karşılayabilir. Pek çok insan ayrıca, kadının cinsel ilişkiden sonra bacaklarını yukarı kaldırması spermin rahme gitmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Bunun doğru olduğunu söyleyecek hiçbir kanıt yok. Vajinadan rahme giden yol düz bir çizgi değildir, bu nedenle ayağa kalktığınızda tüm spermlerin geri gelmesi konusunda endişelenmenize gerek yoktur. DÜZENSİZ ADET GÖRENLER YUMURTLAMA GÜNLERİNİ NASIL HESAPLAYABİLİR? Düzensiz adet gören hastalarımızın yumurtlama gününü tespit etmede takvim yöntemini kullanması çok zordur ve güvenilir olmayacaktır. Bazal vücut ısısı ölçümü denilen bir yöntem vardır. Bu yöntemde, sabah yataktan kalkmadan önce ölçülen vücut sıcaklığının tespitidir. Hassas bir termometre kullanılarak yapılır. Çalışmalarla saptanmıştır ki, yumurtlama olduğunda vücut ısısı ortalama 1 derece kadar artmaktadır. Ayrıca vücutta görülen kasık ağrısı, vajinal akıntı kıvamının artışı da yumurtlamanın diğer belirtileridir.

Deneyimsiz bir kadının bunu belirlemesi ve takip edebilmesi oldukça zordur. Kolaylaştırmak için, kanda artan LH hormonunun değerini ölçen, idrarda bakılabilecek ve değerlendirmesi son derece kolay olan bir takım testler vardır. Bu testler eczacılardan temin edilebilir, yumurtlamanın olduğu gün cinsel ilişkiye girilmesi gebe kalma şansını mutlaka arttıracaktır. KOLAY HAMİLE KALMAK İÇİN BESLENMEDE NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR? Kolay hamile kalmayı sağlayan herhangi bir besin grubu yoktur. Ama gebe kalmayı planlayan bir anne adayının sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermesi gerekir. Özellikle protein ağırlıklı bir diyet benimsenmelidir. Sıklıkla karşımıza çıkan demir eksikliği anemisi kansızlığıyla karşılaşmamak adına, kırmızı etten zengin beslenilmesi tavsiye edilir. Kırmızı et, tavuk, balık, ceviz, fındık gibi besinler, antioksidan içeren yağlı tohumlar, baklagiller, taze mevsim sebzeleri ve meyveleri, süt ve süt ürünlerinin sıklıkla tüketilmesi gerekir. Ayrıca bir anne adayının, gebelikten iki ay öncesinde, folik asit adı verilen bir vitaminin takviyesine başlamasıyla da, olası sakatlıkların oranını düşürdüğünden çok önemlidir. Yaklaşık olarak 400 mg. folik asit takviyesi günlük diyete ilave edilmelidir. Bunun yanı sıra da öğün atlamadan, sağlıklı ve dengeli bir diyet tavsiye edilir.