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  4. Hamile olduğu söylenmişti... Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya'dan açıklama gecikmedi

Hamile olduğu söylenmişti... Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya'dan açıklama gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.10.2024 13:21
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Acun Ilıcalı uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Eylül ayında nikah masasına oturdu. Esma Sultan Yalısı'nda dünyaevine giren ünlü çiftin düğünü uzun süre magazin manşetlerinden düşmedi. Nikahın ardından Ayça Çağla Altunkaya hakkında hamile olduğuna dair iddialar gündeme geldi. Ünlü isim iddialara son noktayı koydu.

Hamile olduğu söylenmişti... Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya'dan açıklama gecikmedi

Acun Ilıcalı bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile geçtiğimiz ay nikah masasına oturdu. Kendisine ait sürat teknesini gelin arabası gibi süsleyen Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte nikâh alanına boğazdan sürat teknesini kullanarak geldi.

Çiftin nikâh şahitliklerini Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan yaptı. 250 kişilik özel düğüne birbirinden ünlü isimler katıldı. Yılın düğünü olarak nitelendirilen bu düğün uzun süre magazin manşetlerinden düşmedi.

acun

İDDİALARA NOKTA KOYDU

Görkemli düğünün ardından Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddiaları da gündeme geldi. SnobMagazin'de yer alan habere göre; ünlü isim bu iddialara son noktayı koydu.

Ayça Çağla

'DOĞRU ZAMAN NE ZAMANSA O ZAMAN'

Ayça Çağla Ilıcalı, "Henüz hamile değilim. Sürekli yazılıp çiziliyor fakat hamile olduğumda zaten açıklarım. Bu işler kısmet işi, doğru zaman ne zamansa o zaman olmasını istiyoruz” diye konuştu.

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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya
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