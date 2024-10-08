Hamile olduğu söylenmişti... Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya'dan açıklama gecikmedi

Acun Ilıcalı bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile geçtiğimiz ay nikah masasına oturdu. Kendisine ait sürat teknesini gelin arabası gibi süsleyen Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte nikâh alanına boğazdan sürat teknesini kullanarak geldi.

Çiftin nikâh şahitliklerini Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan yaptı. 250 kişilik özel düğüne birbirinden ünlü isimler katıldı. Yılın düğünü olarak nitelendirilen bu düğün uzun süre magazin manşetlerinden düşmedi.

İDDİALARA NOKTA KOYDU

Görkemli düğünün ardından Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddiaları da gündeme geldi. SnobMagazin'de yer alan habere göre; ünlü isim bu iddialara son noktayı koydu.

'DOĞRU ZAMAN NE ZAMANSA O ZAMAN'

Ayça Çağla Ilıcalı, "Henüz hamile değilim. Sürekli yazılıp çiziliyor fakat hamile olduğumda zaten açıklarım. Bu işler kısmet işi, doğru zaman ne zamansa o zaman olmasını istiyoruz” diye konuştu.