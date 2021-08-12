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Hamileler aşı olmalı mı? ABD'den dikkat çeken tavsiye

12.08.2021 03:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hamileler aşı olmalı mı?" sorusuyla ilgili insanlar arasında araştırmalar devam ederken ABD'den konuyla ilgili dikkat çeken bir tavsiye geldi. "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının hamilelik döneminde herhangi bir riske yol açmadığını açıkladı, hamilelere zaman kaybetmeden aşı olmalarını tavsiye etti.

Hamileler aşı olmalı mı? ABD'den dikkat çeken tavsiye

CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, hamilelerin Kovid-19 aşısı olmasına yönelik daha önceki tavsiyelerini güçlendirdiklerini belirtti.

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"AŞILAMAYI ARTIRMAK ÇOK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Walensky, "Aşılar, güvenli ve etkili. Son derece bulaşıcı olan Delta varyantıyla mücadele ettiğimiz ve Kovid-19'un aşı olmamış hamilelerde yarattığı şiddetli sonuçları gördüğümüz son günlerde aşılamayı artırmak çok büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

CDC, 2 bin 500 kadın üzerinde yapılan güncel bir araştırmanın sonucuna atıf yaparak, hamileliğin 20'nci haftasından önce en az bir doz Pfizer-BioNTech ya da Moderna aşısı olan kadınlarda düşük riskinde herhangi bir artışa da rastlanmadığını bildirdi.

CDC, hamilelerin Kovid-19'u ağır geçirmeleri ve hastalık nedeniyle düşük ve ölü doğum risklerinin yüksek olduğunu, hamilelerin aşı yaptırarak Kovid-19'dan korunmasının son derece önem arz ettiğini vurguladı.

HASTALAR ARASINDA DİKKAT ÇEKİCİ SAYIDA HAMİLE KADIN

ABD'deki veriler, ülkede bebek bekleyen kadınların yalnızca yüzde 23'ünün en az bir doz aşı olduğunu gösteriyor.

ABD'de Delta varyantı nedeniyle hastaneler ve yoğun bakımlarda yoğunluk yaşanırken, uzmanlar, hastalar arasında dikkat çekici sayıda hamile kadın bulunduğuna işaret ediyor.

Bazı uzmanlar, Delta varyantının Kovid-19'un diğer varyantlarından daha şiddetli semptomlara yol açtığı görüşünde olsa da bu konuda fikir birliği bulunmuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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