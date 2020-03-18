KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Hamilelere özel 5 koronavirüs önlemi

Hamilelere özel 5 koronavirüs önlemi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ülkemizde de önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı Koronavirüs’e karşı mücadelede bilinçli ve soğukkanlı olmak şüphesiz çok önemli. Özellikle de risk grubunda yer alanların çok daha dikkatli davranmaları gerekiyor ki hamileler de onlardan biri.

Hamilelere özel 5 koronavirüs önlemi

Acıbadem Altunizade Hastanesi Riskli Gebelik Uzmanı, (Perinatolog) Doç. Dr. Oktay Kaymak “Hamilelikte hem yapısal olarak hem de bağışıklık sisteminde meydana gelen değişiklikler nedeni ile özellikle solunum yoluyla bulaşan bu tip enfeksiyonlara yakalanma riski daha fazladır. Geçmişte hem Koronavirüs ailesine mensup SARS ve MERS, hem de influenza gibi solunum yolunu tutan virüslerin hamilelikte çok daha ağır sonuçları olabileceği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ancak panik yapmadan, aşırı strese kapılmadan gerekli önlemleri alarak Koronavirüs’ten korunmak mümkün” diyor. Riskli Gebelik Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak, anne adaylarına Koronovirüs’e karşı alabilecekleri basit ama etkili önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bilgi kirliliğinden uzak durun

Hamilelik zaten mevcut hormonal değişim nedeni ile hassas bir dönemdir. Özellikle bu dönemde alınan kötü haberler anne adaylarını çok daha fazla etkileyecektir. Bu nedenle sosyal medya başta olmak üzere, uzman olmayan kişilerin yarattığı panik ortamından ve yaydıkları bilgi kirliliğinden uzak durun. Gerekli korunma önlemlerini alarak ama moralinizi bozmadan ve gereksiz aşırı strese girmeden bu süreci atlatabilirsiniz. Evde kitap okuyup, müzik dinleyerek, hatta bebeğinize şarkılar söyleyerek hem kendinizi hem bebeğinizi rahatlatabilirsiniz.

Teması azaltın

Genel olarak virüsün yayılma yolları bilinmektedir. Bunlar içerisinde en çok üzerinde durulan yol, damlacık yolu ile bulaşmasıdır. Bu nedenle kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçının, öksürüp hapşıran kişilerden uzak durmaya çalışın.

Bol sıvı tüketin, sağlıklı beslenin

Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Özellikle C vitamininden zengin besinlere mutlaka beslenmenizde yer verin. Gün içerisine yayarak bol su içmeye özen gösterin. Suyun yanı sıra ıhlamur, kefir gibi içecekleri de tüketmekte fayda var. Günün her saatinde sıvı alımını yüksek, boğazınızı sıcak ve nemli tutmaya özen gösterin.

Boğazınızı soğuktan koruyun

Tam da mevsim geçişinde olduğumuz bugünlerde giysiler de önemli rol oynuyor. Çok kalın, terlemenize yol açacak giysilerden kaçının, onun yerine ince kat kat giyinin. Boğazınızı soğuktan korumaya özen gösterin. Çünkü soğuk ile yoğun temas özellikle de hamilelikte bağışıklık sistemini daha fazla zayıflatıyor.

Egzersiz yapın

Hamilelik sürecinde ayak damarlarında kan pıhtılaşması 6 kat artıyor. Bu nedenle 3 saatten fazla hareketsiz kalınması bu riski daha da artıracaktır. Hareketsiz kalmamaya dikkat edin, sürekli yatmayın. Özellikle güneşli havalarda öğlen saatinde en az 30 dakika yürüyüş yapın ve D vitamini sentezine destek olun.

Koronavirüs bebeği etkileyebilir

Doç. Dr. Oktay Kaymak “Hamilelikte Koronavirüs’e yakalanma ve olası kötü sonuçlarının gelişebilme riski normalden fazladır. Özellikle diyabet, akciğer, kalp ya da böbrek hastalığı bulunan, HIV pozitif olan ve 35 yaşın üzerindeki anne adaylarında bu risk daha fazladır” derken, Koronavirüs’ün anne karnındaki bebeğe etkilerini ise şöyle anlatıyor: “Hamilelikte Koronavirüs’ün bebeğe etkisi üzerine elde yeterli bilgi bulunmasa da, bu aileye mensup diğer virüslerin; erken doğuma, düşüğe ve düşük doğum ağırlığına neden olabildiği biliniyor. Ayrıca hamileliğin ilk üç ayında enfeksiyon nedeni ile yüksek ateşi olan anne adaylarının bebeklerinde sırt kemiklerinde açıklık (spina bifida) olma riski artacaktır.”

Emzirmeye devam, ama!

Koronavirüs’ün süte geçtiğini gösteren bilimselkanıt olmamakla birlikte, Koronavirüs’ün mensup olduğu aileden olan diğer virüslerin süte geçmediğinin kanıtlandığını belirten Doç. Dr. Oktay Kaymak “Bu nedenle Coronavirüs tanısı olan annenin bebeğini emzirmesine ara vermesi tıbben önerilmemektedir. Ancak emzirme sırasında dikkatli olunması, gereken hijyen kurallarına uyulması veya anne sütünün sağılarak enfekte olmayan bir kişi tarafından bebeğe verilmesi önerilmektedir” diyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Anneden bebeğe koronavirüs bulaşır mı?Anneden bebeğe koronavirüs bulaşır mı?
Dikkat! Belirtileri böyle ortaya çıkıyorDikkat! Belirtileri böyle ortaya çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüsten hamilelerin korunması, koronavirüsten korunma yolları,

En Çok Okunan Haberler

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Survivor'da diskalifiye şoku! "Şartlara adapte olamadı"

Survivor'da diskalifiye şoku! "Şartlara adapte olamadı"

Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl? Eşi açıkladı

Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl? Eşi açıkladı

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Ünlü oyuncu Çukur'dan ayrıldı! İşte veda paylaşımı

Ünlü oyuncu Çukur'dan ayrıldı! İşte veda paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dikmişsen bahçeye, ne gerek var ölmeye!

Dikmişsen bahçeye, ne gerek var ölmeye!

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baş ağrısına ne iyi gelir diyenler için ağrıyı bıçak gibi kesen yöntemler

Baş ağrısına ne iyi gelir diyenler için ağrıyı bıçak gibi kesen yöntemler

Koronavirüs gebelerde daha mı riskli?

Anneden bebeğe koronavirüs bulaşır mı?

Yumurta ve sperm kalitesini artıran beslenme önerileri

Anne olmak isteyenlere özel 'bebek diyeti!'

Evde el dezenfektanı nasıl hazırlanır?

Evde el dezenfektanı nasıl hazırlanır?

Kızamık belirtileri nelerdir? Özellikle çocuklarda kızamık hastalığına dikkat!

Kızamık belirtileri nelerdir? Özellikle çocuklarda kızamık hastalığına dikkat!

PRP ile Yumurtalık Yaşlanması Önlenebilir Mi?

PRP ile Yumurtalık Yaşlanması Önlenebilir Mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.