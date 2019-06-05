KADIN

Hamilelere sağlıklı bir bayram için 6 öneri

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 05.06.2019 05:26 | Son Güncelleme

Beslenmesine büyük özen göstermesi gereken anne adaylarının bayram sofralarının cazibesine kapılması olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Ziyaretlerde ikramlara mesafeli yaklaşarak beslenme planının dışına çıkmamak bayramın, sıkıntıya girilmeden sağlıkla geçirilmesini sağlıyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Parvana Seyidova, anne adaylarının Ramazan Bayramı boyunca dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Hamilelere sağlıklı bir bayram için 6 öneri

1 - Tatlıların cazibesine kapılmayın

Ramazan Bayramı boyunca tatlı tüketimine dikkat edilmelidir. Ramazan Bayramı’nda ikram edilen baklava gibi şerbetli tatlılardan uzak durulması gerekmektedir. Tüketilen fazla miktarda şeker özellikle sıcak havalarda hamileler için tehlikeli olabilmektedir. Bayram ziyaretlerinde her misafirlikte baklava, çikolata veya pasta gibi tatlıların aşırı tüketimi gebelerde; gaz, hazımsızlık, mide bulantısı gibi olumsuzluklara neden olabilir. Bayram ziyaretlerinde az miktarda sütlü tatlıların tercih edilmesi daha rahat bir bayram için alınması gereken önlemlerin başında gelmektedir.

2 - Su içmeyi unutmayın

Gebelik döneminde sıvı tüketimi hem annenin hem de bebeğin sağlığını yakından ilgilendirmektedir. Ramazan Bayramı’nın yaz mevsimine denk gelmesi hamileler için su tüketimini daha da önemli hale getirmektedir. Gerekli oranda su tüketilmemesi vücutta elektrolit dengesini bozabilmektedir. Elektrolit dengesinin bozulması baş dönmesi, yorgunluk halsizlik gibi şikayetleri beraberinde getirebilmektedir. Su tüketimine sadece Ramazan ayında değil, hamilelik sürecinin başından sonuna kadar dikkat etmek oluşabilecek ödemlerin önlenmesi bakımından da önemlidir.

3 - Çay yerine ıhlamur kahve yerine nane limon

Bayram ziyaretlerinde tatlı ve tuzluların tüketimine dikkat edilirken yanında ikram edilen çay ve kahveye de temkinli yaklaşılmalıdır. Çay, kahve yerine doğal ve katkı maddesi içermeyen ıhlamur, kuşburnu, papatya, nane – limon gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Eğer ziyaret edilen yerlerde bu bitki çayları bulunmuyorsa su ya da maden suyu tercih edilebilir.

4 - Yemeklerin yanında ayran tercih edin

Ramazan bayramında özenle hazırlanan bayram sofralarında yemeklerin yanında tüketilen içecekleri doğru seçmek önemlidir. Asitli içecekler ve hazır meyve suları yerine, ayran veya şekersiz kompostolar tercih edilmelidir. İyi kalitede protein kaynağı olan ayran kan şekerini dengelerken kalsiyum ihtiyacını da karşılar. Hamilelik ödemi, hipertansiyonu ve preeklampsi sorunu olan anne adayları için özellikle tuzlu ayrandan uzak durulması gerekmektedir. Gebelik diyabeti olanlar da komposto tüketirken dikkatli olmalıdır.

5 - Bayram deyip kilo kontrolünü kaybetmeyin

Bayramın rehavetine kapılıp tüketilen besinlerde aşırıya kaçmamak ve doğru beslenmeden ödün vermemek önemlidir. Bayram boyunca yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Posa içeriği yüksek gıdalar tercih edilmelidir. Öğünlerde salata, sebze yemeği gibi besinler ön plana çıkartılmalıdır. Ana yemeklerin yanında sunulan pilav, makarnadan uzak durmak kilo kontrolü için önemlidir. Küçük porsiyonlar şeklinde beslenerek ara öğünlerde kuru meyve, süt, ayran tercih edilmelidir

6 - Spora bayram arası vermeyin

Hamilelik süresince doktorun öngördüğü spor veya egzersizleri ihmal etmemek rahat bir gebelik için önemlidir. Bayram tatili boyunca sürdürülen egzersiz veya spor programının terkedilmemesi gerekir. Planlı yapılan egzersiz, kilo kontrolüne yardımcı olurken metabolizma hızını da artırmaktadır. Sırt ve bel ağrılarını azaltmak, doğum için gerekli kasları çalıştırmak, sindirim sistemini düzenlemek için düzenli egzersiz programı aksatılmamalıdır.


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Anahtar Kelimeler:
hamilelik Op. Dr. Parvana Seyidova

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