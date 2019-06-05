Hamilelere sağlıklı bir bayram için 6 öneri

1 - Tatlıların cazibesine kapılmayın

Ramazan Bayramı boyunca tatlı tüketimine dikkat edilmelidir. Ramazan Bayramı’nda ikram edilen baklava gibi şerbetli tatlılardan uzak durulması gerekmektedir. Tüketilen fazla miktarda şeker özellikle sıcak havalarda hamileler için tehlikeli olabilmektedir. Bayram ziyaretlerinde her misafirlikte baklava, çikolata veya pasta gibi tatlıların aşırı tüketimi gebelerde; gaz, hazımsızlık, mide bulantısı gibi olumsuzluklara neden olabilir. Bayram ziyaretlerinde az miktarda sütlü tatlıların tercih edilmesi daha rahat bir bayram için alınması gereken önlemlerin başında gelmektedir.

2 - Su içmeyi unutmayın

Gebelik döneminde sıvı tüketimi hem annenin hem de bebeğin sağlığını yakından ilgilendirmektedir. Ramazan Bayramı’nın yaz mevsimine denk gelmesi hamileler için su tüketimini daha da önemli hale getirmektedir. Gerekli oranda su tüketilmemesi vücutta elektrolit dengesini bozabilmektedir. Elektrolit dengesinin bozulması baş dönmesi, yorgunluk halsizlik gibi şikayetleri beraberinde getirebilmektedir. Su tüketimine sadece Ramazan ayında değil, hamilelik sürecinin başından sonuna kadar dikkat etmek oluşabilecek ödemlerin önlenmesi bakımından da önemlidir.