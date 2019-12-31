Hamilelerin bebeklerini etkileyebilecek 7 davranışı

Bu makalede, hamilelik sırasında kaçınmanın daha iyi olduğu bazı davranış ve eylem türleri hakkında bilgi edineceksiniz. İşte bilmeniz gereken 7 şey.

KAVGA ETMEK / BAĞIRMAK

Kavga etmek kaygı ve depresyona neden olur ve bu da bebeğinize zarar verebilir. Gelecekteki bebeğin sağlığını, özellikle bağışıklık sistemini ve beynini büyük ölçüde etkileyebilir. Ayrıca, bağırmak anne için kötü olabilir ve baş ağrısı, bulantı ve uyku sorunlarına yol açabilir. Ne yapmalısınız? Daha fazla dinlenin, yeterli uyuyun, meditasyon yapın, yürüyüşe çıkın ve temiz hava alın.

ÇOK FAZLA ŞEKER TÜKETMEYİN

Bir çalışma, hamilelik sırasında yüksek miktarda şeker tüketen annelerin öğrenme ve hafıza beceri sorunları olan çocuklara sahip olduğunu göstermiştir. Ne yapmalısınız? Şeker yerine meyve tüketin, kola alımını azaltın.

RUH HALİ

Hamilelik sırasında ruh hali değişimleri yaygındır. Önce heyecanlı hissediyorsunuz, ama sonra stresli ve bunalmış oluyorsunuz. Bunlar, iyi bir ebeveyn olup olmayacağınız ya da finansal olarak yönetip yönetemeyeceğiniz gibi soruları sorgulamakla bağlantılı olabilir. Bu değişikliklere kadının metabolizması veya hormonları neden olabilir ve bunlar beyni ve ruh halini etkiler. Ne yapmalısınız? Yeterli uyuyun, yürüyüşe çıkın temiz hava alın, sinemeya gidin ve meditasyon yapın.