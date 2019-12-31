Hamilelerin bebeklerini etkileyebilecek 7 davranışı

Bu makalede, hamilelik sırasında kaçınmanın daha iyi olduğu bazı davranış ve eylem türleri hakkında bilgi edineceksiniz. İşte bilmeniz gereken 7 şey.
KAVGA ETMEK / BAĞIRMAK
Kavga etmek kaygı ve depresyona neden olur ve bu da bebeğinize zarar verebilir. Gelecekteki bebeğin sağlığını, özellikle bağışıklık sistemini ve beynini büyük ölçüde etkileyebilir. Ayrıca, bağırmak anne için kötü olabilir ve baş ağrısı, bulantı ve uyku sorunlarına yol açabilir. Ne yapmalısınız? Daha fazla dinlenin, yeterli uyuyun, meditasyon yapın, yürüyüşe çıkın ve temiz hava alın.
ÇOK FAZLA ŞEKER TÜKETMEYİN
Bir çalışma, hamilelik sırasında yüksek miktarda şeker tüketen annelerin öğrenme ve hafıza beceri sorunları olan çocuklara sahip olduğunu göstermiştir. Ne yapmalısınız? Şeker yerine meyve tüketin, kola alımını azaltın.
RUH HALİ
Hamilelik sırasında ruh hali değişimleri yaygındır. Önce heyecanlı hissediyorsunuz, ama sonra stresli ve bunalmış oluyorsunuz. Bunlar, iyi bir ebeveyn olup olmayacağınız ya da finansal olarak yönetip yönetemeyeceğiniz gibi soruları sorgulamakla bağlantılı olabilir. Bu değişikliklere kadının metabolizması veya hormonları neden olabilir ve bunlar beyni ve ruh halini etkiler. Ne yapmalısınız? Yeterli uyuyun, yürüyüşe çıkın temiz hava alın, sinemeya gidin ve meditasyon yapın.
BANYO
Sauna veya banyoda aşırı ısı hamilelik sırasında ana sorundur. Rahatlatıcı olabilir, ama bebeğiniz için iyi değil. Ne yapmalısınız? Kendinizi aşırı sıcakta bırakmayın banyoda 10 dakikadan fazla kalmayın. Ilık bir banyo yapın. Her durumda doktora danışın. Doktorunuz sizin için uygun olduğunu söylüyorsa, saunada geçirdiğiniz zamanı sınırlandırın.
AĞLAMAK
Hamilelik sırasında ağlamak normaldir çünkü daha duygusal olabilirsiniz. Ancak iştah kaybı, suçluluk hissi, çok fazla uyku ve herhangi bir aktiviteye ilgi kaybı gibi farklı semptomlara dikkat etmelisiniz. Ne yapmalısınız? Semptomlar 2 haftadan fazla sürerse doktorunuzla konuşun. Biraz destek bulun, diğer annelerle veya hamile kadınlarla konuşun
PSİKOZ
Hamilelik sırasında bir kadının ruh hali çok kafa karıştırıcı olabilir. Bu çok sık gerçekleşmez, ancak psikoza dönüşebilir. Semptomlar öngörülemeyen davranış, karışıklık ve hatta halüsinasyonlardır. Ne yapmalısınız? Bu belirtileri yaşıyorsanız lütfen bir doktora danışmaktan çekinmeyin ve derhal tıbbi yardım isteyin.
UYKU PROBLEMİ
Araştırmacılara göre, kadınların% 78'i hamilelik sırasında uyku problemi yaşıyor. Bunun nedeni ise hormon seviyesi. Uyku eksikliği kötü ruh hali ve bulatıya neden olabilir. Ne yapmalısınız? Günde en az 30 dakika egzersiz yapmaya çalışın, gün boyunca bol miktarda sıvı tüketin, yuyamıyorsanız, kendinizi zorlamayın, güzel bir kitap okumaya çalışın, uyumak için en doğru pozisyonu doktorunuza danışın.
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