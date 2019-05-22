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Hamilelerin tuhaf gebelik istekleri! Kimi kağıt havlu, kimi bebek pudrası yiyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 22.05.2019 16:34 | Son Güncelleme

Kışın erik yazın nar isteyen bir hamileyle çok karşılaşmış olabilirsiniz. Peki tebeşir, toprak, kağıt havlu tüketen bir hamile ile daha önce karşılaştınız mı? Şimdi okuyacaklarınız sizi şaşkına çevirecek.

Neredeyse tüm hamile kadınların hamileliğinde birçok yiyecek istediği vardır, ancak şimdi okuyacağınız 3 anne adayı aşerme olayını biraz tuhaf bir noktaya taşıyor. Tebeşir, kağıt havlu ve toprak gibi gıda dışı eşyaları tüketen anneler aslında pika sendromu yaşıyorlar.

Bu hamileler iki kişilik değil, gıda dışı eşyalar yiyor!

'BİR HAFTADA 3 ŞİŞE TALK PUDRASI KULLANDIM'

'BİR HAFTADA 3 ŞİŞE TALK PUDRASI KULLANDIM'
İngiltere West Midlands'de yaşayan 24 yaşındaki Kadejah Clarke, hamilelik boyunca bebek pudrası tüketti.
Bunu neden yaptığını bilmeyen ancak tadını çok sevdiği için haftada 3 şişe tükettiğini söyleyen Clarke, doğum sonrası bu bağımlılığından kurtulduğunu söylüyor.
Hamilelik esnasında bebek pudrası tükettiğini eşine söylemeyen ancak yakalanınca açıklamak zorunda kalan genç kadın, ''bebeğim oldukça sağlıklı. Şimdi geriye dönük baktığımda yaptığım şeyin çılgınca olduğunu düşünüyorum'' diyor.

'TEBEŞİR YİYORDUM, ÇARESİZDİM'

'TEBEŞİR YİYORDUM, ÇARESİZDİM'
29 yaşındaki Londra'lı Olesya Bochkareva da hamileliğinde tebeşir yeme bağımlısı olduğunu söylüyor. Süpermarketten sürekli satın aldığı tebeşirler için kasiyere 'çocuğuma alıyorum' diyen Olesya, 'kasiyerin bilmediği şey onun rahmimde olduğuydu' diyor.
Fıstık ezmesi turşu ya da milkshake batırılmış patates kızartması yapan insanlar duymuştum, ama benim için tebeşir yemek yiyebileceğim tek şeydi diyen genç kadın, bunu engellemeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını, tehlikelerini okuduğunda ise yemeyip ağzında çiğneyip tükürdüğüünü sözlerine ekliyor. Olesya'nın 11 aylık bebeği bulunuyor.

'KAĞIT HAVLUYU YEMEK İÇİN ALIYORDUM'

'KAĞIT HAVLUYU YEMEK İÇİN ALIYORDUM'
İngiltere Derbyshire'da yaşayan Nazma Iqbal da hamileliğinde kendini kağıt havlu yemekten alıkoyamıyordu. Hamilelik döneminde mide bulantıları nedeniyle sürekli bir şeyler ısırmak istediğini söyleyen Nazma, bu durumu şöyle anlatıyor:
''Duştayken şampuanın kokusu midemi bulandırdı. Mide bulantısının geçmesini bekleyerek küvetin kenarına oturdum. O sırada gördüğüm tuvalet kağıdını ısırdım. Bu bulantıma iyi gelmişti. Cipslerden bisküvilere, krakerlerden fındıklara kadar her şeyi denedim ama hiçbir şey beni tatmin etmedi. Sadece kağıt havlu iyi geliyordu. İnanılmaz ama doğum anına kadar bunu yedim.''

PİKA SENDROMU NEDİR?

PİKA SENDROMU NEDİR?
Pica, besin değeri olmayan gıda dışı maddeler için yoğun istek duymak için kullanılan terimdir. Kimse buna neyin neden olduğunu bilmiyor ama bu istekler daha çok hamilelikte ortaya çıkıyor. Burada adı geçen kadınlar hiçbir problem yaşamasa da bu tür gıda dışı şeyler tüketmek bağırsak tıkanması veya kurşun zehirlenmesi gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.
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Pika sendromu hamilelikte pika sendromu

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