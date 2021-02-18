Hamilelik belirtisi olabilir! Göğüsleriniz kaşınıyorsa, meme ucu hassassa...

Gebeliğin başlamasıyla birlikte yükselen hormonlar, göğüslerde değişime ve gelişime sebep olmaktadır. Bu da göğüslerde aşırı hassasiyete, gebeliğin erken dönemlerinde süt salgısının başlamasına, ağrı ve duyarlılığın artmasına sebep olmaktadır.
Göğüslerin kendisi gibi meme ağrısının da birçok çeşidi vardır. Bir veya iki göğüste olabilir. Koltuk altlarınıza doğru ya da tek bir noktada ağrı yaşayabilirsiniz.
Göğüs ağrısı genellikle gebeliğin ilk belirtisidir ve gebe kaldıktan bir ila iki hafta sonra teknik olarak gebeliğin üçüncü ve dördüncü haftalarında ortaya çıkar. Bu göğüs hissi, vücudunuz hormonlarla dolduğu için ilk trimesterde zirve yapar. Bu hormonların önemli bir görevi vardır, vücudunuzu küçücük bir insan için büyütmeye hazırlar.
Hamileliğin ilk haftalarında, göğüs ağrısı donuk ve ağrılı olma eğilimindedir. Göğüsleriniz ağır ve şişmiş hissedebilir. Dokunmaya karşı çok hassas olabilirler, egzersiz ya da göğüslerinize dokunulması rahatsızlık verebilir.
Birçok kadın için meme uçları bu ilk haftalarda özellikle hassastır. Dokunuşa o kadar hassas olabilirler ki, duştan sonra kurulamak veya sütyen giyilmesi canınızı yakabilir. Ancak aşırı meme ucu hassasiyeti birkaç hafta içinde geçer.
İlk üç aylık dönem ilerledikçe, hassasiyetten ziyade dolgunluk ve ağırlık fark edebilirsiniz. Bazı kadınlar ilk trimesterde meme uçlarında ve memedeki kahverengi alanda bir karıncalanma hissi yaşar.
Hormonlar göğüslerinizi emzirmeye hazırlamak için hızla çalışır. Bölgeye kan akışı artar ve göğüsleriniz büyür. Ancak bu büyüme aynı zamanda ağrılı olabilir, hatta ciltte tahrişe ve kaşıntıya neden olabilir. !
Göğüslerinizdeki süt kanalları da emzirmeye hazırlanmak için büyür. Ve hormonlar süt üreten bezlerin büyümesini uyarır. Temel olarak, göğüsleriniz büyük bir büyüme hamlesinden geçiyor.
Meme ucu akıntısı her an olabilir, ancak özellikle meme başı stimülasyonu sırasında yaygındır. Meme ucu akıntısının rengi kremsi beyazdan, sarıya, yeşile veya kahverengiye kadar değişebilir.
Hamilelik sırasında kanlı meme başı akıntısı da olabilir. Genellikle büyüyen süt kanallarının bir sonucudur, ancak bazen tıkalı bir kanalın işareti de olabilir.
Hamileliğinizin son haftalarında, göğüslerinizin eskisinden daha da büyüdüğünü ve ağırlaştığını fark edebilirsiniz. Meme başı akıntısı daha sık hale gelebilir. Ve çatlaklar olarak bilinen kırmızı çizgiler fark edebilirsiniz.
Göğüs ağrısı gerçekten de hamileliğin en erken belirtilerinden biridir. Gebe kaldıktan sonra bir ila iki hafta kadar kısa bir sürede ortaya çıkabilir.
Gecikmiş bir adet görmeden önce ortaya çıkabileceği için, göğüs ağrısı bazen hamileliğin yararlı bir göstergesi olabilir, ancak hiçbir şekilde kesin değildir.
Hamile kalmaya çalışıyorsanız ve olağan dışı göğüs ağrısı çekiyorsanız, bir test yapın sonrasında ise doktorunuzdan randevu alın.
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