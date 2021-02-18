Hamilelik belirtisi olabilir! Göğüsleriniz kaşınıyorsa, meme ucu hassassa...

Gebeliğin başlamasıyla birlikte yükselen hormonlar, göğüslerde değişime ve gelişime sebep olmaktadır. Bu da göğüslerde aşırı hassasiyete, gebeliğin erken dönemlerinde süt salgısının başlamasına, ağrı ve duyarlılığın artmasına sebep olmaktadır.

Göğüslerin kendisi gibi meme ağrısının da birçok çeşidi vardır. Bir veya iki göğüste olabilir. Koltuk altlarınıza doğru ya da tek bir noktada ağrı yaşayabilirsiniz.

Göğüs ağrısı genellikle gebeliğin ilk belirtisidir ve gebe kaldıktan bir ila iki hafta sonra teknik olarak gebeliğin üçüncü ve dördüncü haftalarında ortaya çıkar. Bu göğüs hissi, vücudunuz hormonlarla dolduğu için ilk trimesterde zirve yapar. Bu hormonların önemli bir görevi vardır, vücudunuzu küçücük bir insan için büyütmeye hazırlar.

DOKUNULMAYA KARŞI ÇOK HASSAS OLABİLİRLER

Hamileliğin ilk haftalarında, göğüs ağrısı donuk ve ağrılı olma eğilimindedir. Göğüsleriniz ağır ve şişmiş hissedebilir. Dokunmaya karşı çok hassas olabilirler, egzersiz ya da göğüslerinize dokunulması rahatsızlık verebilir.

MEME UÇLARI DA HASSASLAŞIYOR

Birçok kadın için meme uçları bu ilk haftalarda özellikle hassastır. Dokunuşa o kadar hassas olabilirler ki, duştan sonra kurulamak veya sütyen giyilmesi canınızı yakabilir. Ancak aşırı meme ucu hassasiyeti birkaç hafta içinde geçer.