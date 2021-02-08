Hamilelikte cinsel istek ve cinsel isteksizlik neden olur? Cinsel isteksizlik hamilelik belirtisi olabilir mi?

Gebeliğin başlamasından sonraki hormon etkisiyle, annede subjektif yakınmalar içerisinde sayılabilen bir başka semptom da cinsel isteksizliktir. Aşırı duyarlılık, yorgunluk, halsizlik ve koku hassasiyeti cinsel isteksizliğe sebep olabilmektedir. Bunlar gebeliğin subjektif semptomlarıdır ve sıkça karşılaşılan bulgulardır. Hamilelik sırasında vücudunuz yeni hisler ve duygulardan oluşan bir kasırga yaşayacaktır. Hormonlarınız dalgalanıyor ve kan akışınız artıyor. Pek çok kadın ayrıca göğüslerinin büyüdüğünü ve iştahlarının arttığını fark eder. CİNSEL İSTEK DE DEĞİŞİYOR, UYKU DÜZENİ DE! Her kadının hamilelik deneyiminin farklı olduğunu unutmamak önemlidir. Ancak bazı ortak bedensel eğilimler var. Cinsel dürtünüz, ruh haliniz, kilonuz, yeme alışkanlıklarınız ve uyku düzeniniz muhtemelen değişecektir. Hamilelik sırasında libidoyu artırabilecek (veya azaltabilecek) birkaç durum vardır. HAMİLELİK CİNSEL İSTEĞİ ARTIRIR MI? Bazıları için hamileliğin ilk belirtilerinden biri sabah bulantısı ya da göğüs ağrısı değil, beklenmedik şekilde cinsel isteğin artmasıdır. Hamilelik çok fazla fiziksel değişimin olduğu bir zamandır. Sürekli yükselen östrojen ve progesteron hormon seviyelerinden, artan kan akışı ve göğüslerde ve cinsel organlarda hassasiyete kadar her şey, daha yüksek seviyelerde uyarılmaya neden olabilir.

İlk üç aylık dönem İlk üç aylık döneminizde mideniz bulansa da, yorgun olsanız da, hormonlarınız gün geçtikçe hızla yükseliyor. Bu, göğüslerinizin ve meme uçlarınızın daha büyük ve daha hassas hissedebileceği anlamına gelir. Partnerinize daha duygusal olarak bağlı hissedebilirsiniz. İkinci üç aylık dönem Erken hamileliğin rahatsızlıkları azalır. İkinci üç aylık dönem gerçekten hamileliğin balayı dönemidir ve cinsel yaşamınız için de yeni bir balayı gibi gelebilir. Kadınlar hamilelik sırasında üç kilo kan alırlar. Bu kanın çoğu vücudunuzun alt yarısından akar. Tüm bu ekstra akışla, kendinizi normalden daha fazla ruh halinde hissedebilirsiniz. Sadece bu değil, aynı zamanda orgazmlarınız bile daha yoğun olabilir. Üçüncü üç aylık dönem, Daha büyük bir göbek, ağrı ve sızılarla, üçüncü trimesterde aklınızdaki son şeyin seks olacağını düşünebilirsiniz. Ama bu bazıları için öyle değil. Yeni, yuvarlak şeklinizin sizi her zamankinden daha seksi hissettirdiğini fark edebilirsiniz. Vücut güveni, artan bir çıplak kalma arzusuna eşit olabilir.