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Hamilelikte cinsel istek ve cinsel isteksizlik neden olur? Cinsel isteksizlik hamilelik belirtisi olabilir mi?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 08.02.2021 09:03 | Son Güncelleme:
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Hamilelik sırasında vücut şekil değiştirir, hormon seviyeleri dalgalanır ve diğer birçok günlük farklılıklar ortaya çıkar. Hamilelik, önemli fiziksel ve duygusal değişimlere neden olur. Bunların çoğu çok belirgin olsa da, bazı kişiler artan cinsel istek gibi cinsel isteksizlik de yaşayabilir.

Gebeliğin başlamasından sonraki hormon etkisiyle, annede subjektif yakınmalar içerisinde sayılabilen bir başka semptom da cinsel isteksizliktir. Aşırı duyarlılık, yorgunluk, halsizlik ve koku hassasiyeti cinsel isteksizliğe sebep olabilmektedir. Bunlar gebeliğin subjektif semptomlarıdır ve sıkça karşılaşılan bulgulardır.

Hamilelik sırasında vücudunuz yeni hisler ve duygulardan oluşan bir kasırga yaşayacaktır. Hormonlarınız dalgalanıyor ve kan akışınız artıyor. Pek çok kadın ayrıca göğüslerinin büyüdüğünü ve iştahlarının arttığını fark eder.

CİNSEL İSTEK DE DEĞİŞİYOR, UYKU DÜZENİ DE!

Her kadının hamilelik deneyiminin farklı olduğunu unutmamak önemlidir. Ancak bazı ortak bedensel eğilimler var. Cinsel dürtünüz, ruh haliniz, kilonuz, yeme alışkanlıklarınız ve uyku düzeniniz muhtemelen değişecektir.

Hamilelik sırasında libidoyu artırabilecek (veya azaltabilecek) birkaç durum vardır.

HAMİLELİK CİNSEL İSTEĞİ ARTIRIR MI?

Bazıları için hamileliğin ilk belirtilerinden biri sabah bulantısı ya da göğüs ağrısı değil, beklenmedik şekilde cinsel isteğin artmasıdır. Hamilelik çok fazla fiziksel değişimin olduğu bir zamandır. Sürekli yükselen östrojen ve progesteron hormon seviyelerinden, artan kan akışı ve göğüslerde ve cinsel organlarda hassasiyete kadar her şey, daha yüksek seviyelerde uyarılmaya neden olabilir.

İlk üç aylık dönem

İlk üç aylık döneminizde mideniz bulansa da, yorgun olsanız da, hormonlarınız gün geçtikçe hızla yükseliyor. Bu, göğüslerinizin ve meme uçlarınızın daha büyük ve daha hassas hissedebileceği anlamına gelir. Partnerinize daha duygusal olarak bağlı hissedebilirsiniz.

İkinci üç aylık dönem

Erken hamileliğin rahatsızlıkları azalır. İkinci üç aylık dönem gerçekten hamileliğin balayı dönemidir ve cinsel yaşamınız için de yeni bir balayı gibi gelebilir.

Kadınlar hamilelik sırasında üç kilo kan alırlar. Bu kanın çoğu vücudunuzun alt yarısından akar. Tüm bu ekstra akışla, kendinizi normalden daha fazla ruh halinde hissedebilirsiniz.

Sadece bu değil, aynı zamanda orgazmlarınız bile daha yoğun olabilir.

Üçüncü üç aylık dönem,

Daha büyük bir göbek, ağrı ve sızılarla, üçüncü trimesterde aklınızdaki son şeyin seks olacağını düşünebilirsiniz. Ama bu bazıları için öyle değil. Yeni, yuvarlak şeklinizin sizi her zamankinden daha seksi hissettirdiğini fark edebilirsiniz. Vücut güveni, artan bir çıplak kalma arzusuna eşit olabilir.

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HAMİLELİLİK CİNSEL İSTEKSİZLİK YAPAR MI?

Hamileliğin farklı noktalarında (veya tüm 9 ay boyunca) cinsellikle hiçbir alakanız da olmayabilir. Bunun bir nedeni, her zamanki halinizi tam olarak hissetmemeniz olabilir.

Hamilelik ve benlik imajı üzerine yapılan araştırmalar, kadınların ikinci trimesterde daha düşük özgüvene sahip olma eğiliminde olduklarını ve üçüncü trimesterde beden imajı algısının 'önemli ölçüde kötüleşebileceğini' ortaya koymaktadır.

İlk üç aylık dönemde artan östrojen ve progesteron seviyeleri ile birlikte mide bulantısı, kusma ve bitkinlik gelir. Seks yapmak, zevkli bir şeyden çok bir angarya gibi gelebilir.

Tüm bu değişiklikler ve rahatsızlıklar ile duygularınız karışık olabilir. Zaten kötü bir ruh halindeyken seks havasına girmek imkansız gibi görünebilir. Endişeli ruh hali de libidoyu etkileyebilir.

HAMİLELİKTE CİNSEL İLİŞKİ GÜVENLİ MİDİR?

Hamilelik sırasında cinsel ilişki güvenlidir. Tabii, belirli tıbbi sorunlarınız yoksa. Bunun için doktorunuza danışmak oldukça önemlidir.

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