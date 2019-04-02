Hamilelik döneminde bu besinleri tüketirken dikkatli olun!

Diyetisyen Müge Başer Bozok bu haftaki yazısında hamilelik döneminde yenilmemesi gereken gıdalardan bahsetti.

Belki de hayatınızın en güzel en heyecanlı haberini aldınız, içinizde bir canlı daha sizinle birlikte nefes alıyor, sizinle birlikte yaşıyor. Hamilelik dönemi her kadın için hayatı boyunca yaşadığı en özel dönemlerden biri. Çünkü bebek, anne rahminde annenin yedikleriyle beslenir, büyür ve gelişir. Dolayısıyla gebelik süresince sağlıklı bir bebeğin gelişimini sağlamak için annenin beslenmesinde özenli ve dikkatli olması gerekmektedir. Bu dönemde birçok besinin gereksinimi artarken birçok besinin de tüketiminde dikkatli olmak gerekiyor.

Konserve besinler, paketli ürünler kısacası işlenmiş besinler başta olmak üzere; çiğ ya da az pişmiş etler, pişmemiş yumurta ve bunun kullanıldığı besinler, bulaş ve hijyen riskinden dolayı dışarıda tüketilen çiğ salatalar, kas kasılmaları ve dolaşıma etkilerinden dolayı bitki çayları ve bazı baharatlar, kafein içeriklerinden dolayı kahve ve türleri, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerine ve plesantaya geçebilecek ağır metalden dolayı aşırı balık tüketimine dikkat edilmelidir.