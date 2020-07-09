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Hamilelik öncesi muayenenin faydaları

Betül Songur Betül Songur
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bebek sahibi olmak isteyen kadınların hamile kalmadan üç ay önce gerekli muayene ve tetkikleri yaptırması gerektiğini belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meliha Kovancı Bayraktaroğlu, anne adaylarına önemli uyarılarda bulundu.

Hamilelik öncesi muayenenin faydaları

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Bayraktaroğlu, hamile kalmadan önce ve hamilelik sırasında yapılması gerekenler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Hamilelikten önce gerekli testlerin yaptırılması gerektiğinin altını çizen Dr. Bayraktaroğlu, bu süreç içerisinde yaşanabilecek kilo alımlarına da dikkat çekti. Hamilelik döneminde ayda 2 kilo alınmasının normal olduğunu ve 14’üncü haftadan itibaren spor yapılması gerektiğini belirten Dr. Meliha Kovancı Bayraktaroğlu, “40 haftalık bir süreç içerisinde gebenin yaşadığı sağlık sorunları eğer ciddi düzeydeyse biz buna riskli gebelik diyoruz. Gebe kalmadan önce de annenin birtakım sağlık sorunları varsa o zaman da riskli gebelikler statüsünde yer alabiliyor” dedi. Hamile kalmak isteyen kadınlara “en az üç ay önce bir uzmana muayene olma” önerisinde bulunan Dr. Bayraktaroğlu, şöyle devam etti:

“Bu muayenede genel testleri ve muayeneleri yapıp ‘Senin hiçbir şeyin yok. Sen gebe kalırsın’ dedikten sonra bu anneye bir takım takviye edici ilaçlar vererek sürece hazırlamak gerekiyor. Gebelik başladıktan sonra annenin kilo almasıyla birlikte bir diyetisyen ile görüştürülmeli. Ayda iki kilo idealdir. İki kiloyu aşarsa sıkıntı yaşıyoruz. 14 haftadan sonra da bir pilates hocası veya evde kendi yapabildiği kadar spor yaparak kilonun düzenli bir şekilde alımını sağlayabilir. Hem bebek için hem de anne için çok iyi.”

Rahat bir hamilelik ve doğum için nefes egzersizlerinin önemine işaret eden Dr. Bayraktaroğlu, “Anne nefesini doğru kullanamazsa 30. haftadan sonra nefes daralması yaşayabilir. Bu da bayılmalara yol açabilir. Hamilelerin doğru nefes ile bol oksijen alması hem kendileri hem de bebek için iyi” dedi. Hamilelik sürecinde düzenli takibin önemine de vurgu yapan Dr. Bayraktaroğlu, “Ancak eğer riskli bir hamilelik söz konusu ise bazen anne adayını haftada iki üç kez hatta her gün görmemiz gerekebiliyor” diye konuştu.

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