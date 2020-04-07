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Hamilelikte diş bakımı nasıl olmalı?

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SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, hamilelik döneminde diş bakımına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Hamilelikte diş bakımı nasıl olmalı?

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Hamilelik sürecinde birçok kişi tarafından kadınların mutlaka diş kaybı yaşayacağına dair bir inanç var. Halbuki bu inanç bilimsel verilerle birlikte desteklenmiyor. Hamilelik sırasında bebeğin ihtiyacı olan kalsiyumu annenin dişlerinden aldığına, bu durumunda her hamilelikte bir diş kaybına neden olacağına dair inanış gerçek olmamakla birlikte, yine de hamilelikteki değişimlerin diş sağlığını olumsuz yönde etkilediği bir gerçek. Hamileliğin dönemlerine göre diş tedavisi yapılıp yapılmayacağına karar verilir” dedi.

Bebeğin organlarının geliştiği 1. trimesterın çok önemli olduğunu ifade eden Dt. Uzunpınar, “Bu dönemde diş tedavisinden kaçınmak gerek. Ancak apse ya da diş eti iltihabı gibi bir durum söz konusu olursa enfeksiyon bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle hamilenin rutin olarak gittiği jinekolog gözetiminde diş tedavisi yapılabilir. Hamileliğin 3. trimesterinde ise hamilelik yüzünden kişi rahat hareket edemediği için dişçi koltuğunda rahat oturamaz. Bu durumda anne adayı rahatsızlık duyabilir ancak hekim kontrolünde yapılan diş tedavilerinde sakınca yoktur. Hamilelikte diş tedavisiyle ilgili soru işaretleri olanlar hamilelik öncesinde tam teşekkülü bir diş kontrolü yaptırarak süreci daha rahat geçirebilirler. Hamileliğin vücudun normal dengesinin değiştiği bir dönem olması sebebiyle bu dönemde dişlerin daha kolay çürümesi mümkün. Hamilelikte diş fırçalamanın ve ağız bakımının ihmal edilmesi, bu dönemde çok fazla tatlı ve abur cubur tüketilmesi ve hamileliğe bağlı mide bulantıları ve kusmalardan sonra dişlerin fırçalanmaması diş çürüklerinin artmasına sebep olabilir. Hamilelik döneminde anne adaylarının diş etleri normalinden daha kolay ve çok kanar. Bu durum hamileleri endişelendirir ve diş fırçalamaktan kaçınmaya başlar” diye konuştu.

Tüm bu durumların dişlerin daha kolay zarar görmesine neden olabildiğini kaydeden Dt. Uzunpınar, “Hamile kadınların günlük kalsiyum ihtiyacı 1200-1500 mg aralığında değişir. Kalsiyumun yeterince alınması için yeşil yapraklı sebze ve süt ürünleri tüketiminin arttırılması gerekir. Gıdalar ile karşılanmayan kalsiyum ihtiyacı bebek tarafından annenin kemiklerinden karşılanır. Özetle bu dönemde anne ağız ve diş bakıma özen gösterirse ve yeterli beslenirse diş sorunu ortaya çıkmaz. Anne ve bebek sağlığının yanı sıra diş sağlığının korunması için de sağlıklı beslenmek önemli. Şekerden uzak durmak, kurutulmuş meyve, korkan ya da karamel içerikli şekerlemeler tüketmemek diş sağlığını korumak için alınacak önlemler arasında. Beslenmenin yanı sıra dişlerin günde en az iki kez fırçalanması, diş ipi ve ara yüz fırçası kullanımı bu dönemde önemli. Tuzlu su ile gargara yapmak da diş etlerinin rahatlamasını sağlayacağı için bu dönemde düzenli olarak yapılmalı” açıklamalarında bulundu.

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