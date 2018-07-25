KADIN

Hamilelikte Viagra denemesi bebek ölümleri ardından durduruldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 25.07.2018 12:06 | Son Güncelleme

Hollanda'da, bebekleri karnında yeteri kadar büyümeyen hamile kadınlara büyümeye destek için Viagra verilmesi denemesi, 11 yeni doğan bebeğin ölümü ardından durduruldu.

Hamilelikte Viagra denemesi bebek ölümleri ardından durduruldu

Hollanda'da, bebekleri karnında yeteri kadar büyümeyen hamile kadınlara büyümeye destek için Viagra verilmesi denemesi, 11 yeni doğan bebeğin ölümü ardından durduruldu.

Deneme, Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından ülke çapındaki 10 hastaneyle birlikte yürütülüyordu.

Merkez, araştırmanın, bebek ölümleri ve ayrıca prematür doğan bebeklerde akciğer rahatsızlığı görülmesi ardından durdurulduğunu açıkladı.

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Viagra, ağırlıklı olarak erkekler tarafından ereksiyon problemine karşı kullanılıyor.

Ancak doktorlar, Viagra 'nın içeriğindeki kan dolaşımını artıran maddelerin plasentaya daha iyi kan akışının sağlanmasına yardımcı olabileceğini ve böylece anne karnındaki çocukların büyümesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

2015 yılında başlayan araştırma kapsamında bugüne kadar 93 kadına hamilelikleri sırasında Viagra verildi.

Kadınlardan 19'u bebeklerini kaybetti. Bu bebeklerin 11'ininse, akciğerlerdeki yüksek kan basıncı nedeniyle yaşamını yitirdi. Buna, ilacın neden olmuş olabileceği belirtiliyor.

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