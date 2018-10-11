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Hamileyken banyo yapılmaz, cinsel ilişkiye girilmez mi? İşte gebelikteki en yaygın efsaneler

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 11.10.2018 09:51 | Son Güncelleme

Hamileliğin, her kadın için en güzel ve duygusal zaman olduğuna hiç şüphe yok. Ancak bu konuda birçok efsane ve kavram yanılgısı var. Örneğin, birçok insan hamile bir kadının 2 kişilik yemek yemesi gerektiğini savunur. Sağlıklı bir bebeği büyütmek için günde sadece 300 ekstra kaloriye ihtiyaç vardır, daha fazla yemek zıt bir etkiye sağlık sorunlarına ve kilo almanıza neden olabilir. Bilimsel geçmişi olmayan, hamilelikle ilgili en yaygın 9 efsaneyi bir araya getirdik.

Hamileyken banyo yapılmaz, cinsel ilişkiye girilmez mi? İşte gebelikteki en yaygın efsaneler

HAMİLE KADINLAR SAÇLARINI BOYAMAMALI

1

Yanlış. Kanada Aile Hekimleri Komitesi'nin araştırması, kadınların hamilelik sırasında saçlarını boyayabildiklerini belirtmektedir. Cildimizin emdiği saç ürünlerindeki kimyasal madde miktarı çok sınırlıdır ve fetusun zarar görmesine neden olmaz. Bazı kısıtlamalar olsa da: saçlarınızı boyamak için ikinci üç aylık döneme kadar bekleyin. Boyayı çok uzun süre açık bırakmayın. Saçlarınızı kendiniz boyuyorsanız eldiven giyin.

KADINLAR HAMİLEYKEN UÇMAMALI

2

Çalışmalar hava yolculuğunun hamile bir kadına ve bebeğine zarar vermeyeceğini kanıtlıyor. Bir kişinin tek bir gidiş-dönüşte aldığı radyasyon miktarı, güvenli seviyelerin üst sınırının altındadır. Ancak anormal bir hamileliğiniz varsa uçmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var. 36. hafta veya daha fazla hafta gebeliğiniz varsa, solum ve kalp hastalıkları gibi durumlarda da uçmamanız gerekir.

HAMİLE KADINLAR BANYO YAPMAMALI

11

Exeter Üniversitesi ile yakın zamanda yapılan bir çalışmada, gebe kadınların banyo keyfini sürmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak akılda tutulması gereken şeyler var. Her şeyden önce, banyolar 20 dakikadan daha uzun olmamalıdır, uzun süre banyoda durmak enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir. İkinci olarak ise, su sıcaklığı 36°'den fazla olmamalıdır. Çünkü daha yüksek sıcaklıklar bebeği strese sokup, bebeğe giden kan akışını azaltabilir.

HAMİLE KADINLAR ŞARKÜTERİ ÜRÜNÜ YEMEMELİ

4

Şarküteri etiyle ilgili en önemli konu Listeria'dır ve enfeksiyon riski hamileler için daha yüksektir. Bu nedenle şarküteri etinden, yumuşak peynirlerden, pastörize edilmemiş sütlerden vb. kaçınmak daha iyidir. Ancak bu bir sosisli sandviç ya da sandviç yiyemeyeceğiniz anlamına gelmez, sadece iyi pişmiş (165° C) olduğundan emin olun.

HAMİLELER SIRTÜSTÜ UYUMAMALI

5

Sırtüstü uyumanın sağlık sorunlarına neden olduğunu ve bebeği olumsuz etkilediğine dair açık bir bilimsel kanıt yoktur. Hamileliğin ilk ve ikinci üç aylık döneminde, doktorunuz aksini söylemezse sırtüstü uyumak oldukça güvenlidir.

HAMİLELER KAHVE İÇEMEZ

6

Hamile kadınlar için tehlikeli olabilecek şey kahve değil, aynı zamanda çay, kola, çikolatada da bulunan kafeindir. Araştırmalar, günlük kafein tüketiminin artmasının fetüsü olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor. Diğer araştırmalar ise, kahve veya çay içmenin (günde 300 mg'dan fazla kafein değilse) hem anne hem de bebek için herhangi bir sağlık sorununa neden olduğu gerçeğini destekleyen herhangi bir kanıt bulamadı. Kahve içme isteği ile doluysanız günde bir fincanı geçmemek kaydıyla tüketebilirsiniz.

HAMİLELER EGZERSİZ YAPAMAZ

7

Bu efsane uzun zamandır popüler olmuştur, ancak anormal bir hamileliğiniz yoksa veya ciddi sağlık problemleriniz olmadıkça bu doğru değildir. Çalışmalar, hamilelik sırasında egzersizin hem anne hem de çocuk üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bilimsel olarak kanıtlanmış güvenli egzersiz türleri aerobik, gerdirme, yoga ve kuvvetlendirme egzersizleridir. Profesyonel sporcular antrenmanlarına devam edebilirler ancak yoğunluğu azaltmalıdırlar.

HAMİLELER TATLI YEMEMELİ

8

Çok fazla şeker yemenin kimseye fayda sağlamayacağını, ancak hamile kadınlar üzerinde daha da güçlü bir etkiye sahip olabileceğini söylemek daha doğrudur. En iyi seçenek dengeli bir diyete sahip olmak ve şeker alımını sınırlamaktır (özellikle işlenmiş şeker). Ancak bunu, gerçekten istiyorsanız bir dilim kek yiyemeyeceğiniz anlamına gelmez.

HAMİLELER DENİZ ÜRÜNÜ YEMEMELİ

9

Hamilelik sırasında balık yemek güvenlidir. Omega-3 yağ asitleri gibi birçok vitamin ve mineral içerir. Temel kural, yüksek civa içerikleri nedeniyle kılıçbalığı, köpek balığı ve marlin balığı tüketiminden kaçınmaktır. Ayrıca ton balığı, somon, alabalık, ringa balığı ve sardalya gibi belirli balık türlerini de sınırlı tüketmelisiniz.

Bu makalenin çeşitli çalışmalara dayanmasına rağmen, tıbbi bir yayın olmadığını lütfen unutmayın. Yukarıda belirtilen noktalara dayanarak bir şey yapmadan önce doktorunuzu görmeli ve profesyonel tavsiyeler almalısınız.

HAMİLELİKTE CİNSEL İLİŞKİYE GİRİLMEZ

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Yaygın kanının aksine sağlıklı bir hamilelik sürecinde cinsel ilişki bebeğe herhangi bir zarar vermemektedir. Hamilelikte embriyo, rahim boşluğunda bir kese içerisinde yer almaktadır. Bu kese de rahim içi sıvılar yer almaktadır. Bu nedenle cinsel ilişki sırasında bebeğe herhangi bir temas söz konusu olmamaktadır. Ancak gebeliğin ilerlemesi ile beraber orgazm sırasında rahim kasılmaları artış göstermektedir. Bu durum son derece olağan olduğu için çiftlerin herhangi bir endişe yaşamasına gerek yoktur. Hamilelik sürecinde yaşanabilecek enfeksiyonlar oldukça tehlikelidir. Bu enfeksiyonların oluşmasına fırsat vermemek için cinsel ilişkiye girerken erkeklerin prezervatif kullanması önerilmektedir. Cinsel ilişki sırasında ise kayganlaştırma amaçlı jeller ya da kremler ise enfeksiyon riskini arttırmaktadır.

Hamilelik konusunda artık güvenilir olmayan efsaneleri biliyor musunuz?

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