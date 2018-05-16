Hamileyken emzirmek sakıncalı mı?

Hamilelik kadınların hayatındaki en güzel ve en büyük değişimlerden biridir. Hamile kalan kadın hem hayatındaki bu yeni süreci anlamaya, hem de anne olmanın keyfini çıkarmaya çalışır. Ancak hamilelik doğum sonrasında da kadınların yaşadığı bazı problemler, anne olma keyfine gölge düşürebilir. Bu sıkıntılardan biri de emzirme döneminde ortaya çıkar.

Emzirmek, bir yandan bebeği beslemenin en doğal ve sağlıklı yolu iken, bir yandan da anne ile bebeğin iletişim kurması açısından gerekli olan bir deneyimdir.

Bebeğini emziren annenin yeniden hamile kaldığında yaşadıklarıyla ilgili bazı konular zaman zaman sıkıntı yaratabilir. Yeniden hamile olduğunu öğrenen anne emzirmeye devam etmeli mi yoksa bebeğini sütten kesmeli mi, emzirirken hamile kalmak sütü bozar mı, emzirmek düşüğe neden olur mu gibi sorular en sık sorulanlardandır.

Süt değişikliğe uğrar

Emzirirken hamile kalan bir annenin sütünün tadında ve kıvamında değişiklik meydana gelir. Bebeğim emmek istemiyor, birden emmeyi kesti diyorsanız sebebi hamilelik olabilir. Emzirirken hamile kalsanız bile sütün besin değeri değişmez. Sadece gelen süt azalır, kıvamı değişir ve tadı bebek tarafından sevilmeyebilir.