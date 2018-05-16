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Hamileyken emzirmek sakıncalı mı?

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
GEBELİK HABERLERİ  | 16.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

Emzirmeye devam ederken hamile kalan bir kadının kafasında birçok soru işareti oluşur. ‘Hala emzirmeye devam edebilir miyim’ bunların en başında gelir.

Hamileyken emzirmek sakıncalı mı?

Hamilelik kadınların hayatındaki en güzel ve en büyük değişimlerden biridir. Hamile kalan kadın hem hayatındaki bu yeni süreci anlamaya, hem de anne olmanın keyfini çıkarmaya çalışır. Ancak hamilelik doğum sonrasında da kadınların yaşadığı bazı problemler, anne olma keyfine gölge düşürebilir. Bu sıkıntılardan biri de emzirme döneminde ortaya çıkar.

Emzirmek, bir yandan bebeği beslemenin en doğal ve sağlıklı yolu iken, bir yandan da anne ile bebeğin iletişim kurması açısından gerekli olan bir deneyimdir.

Bebeğini emziren annenin yeniden hamile kaldığında yaşadıklarıyla ilgili bazı konular zaman zaman sıkıntı yaratabilir. Yeniden hamile olduğunu öğrenen anne emzirmeye devam etmeli mi yoksa bebeğini sütten kesmeli mi, emzirirken hamile kalmak sütü bozar mı, emzirmek düşüğe neden olur mu gibi sorular en sık sorulanlardandır.

Süt değişikliğe uğrar

Emzirirken hamile kalan bir annenin sütünün tadında ve kıvamında değişiklik meydana gelir. Bebeğim emmek istemiyor, birden emmeyi kesti diyorsanız sebebi hamilelik olabilir. Emzirirken hamile kalsanız bile sütün besin değeri değişmez. Sadece gelen süt azalır, kıvamı değişir ve tadı bebek tarafından sevilmeyebilir.

Emzirmeye devam edebilir miyim?

Uluslararası emzirme kuruluşu La Leche League, hamileyken emzirmenin tamamen güvenli ve sağlıklı olduğunu belirtiyor. Eğer hamileliğinizle ilgili herhangi bir sağlık probleminiz yoksa bebeğinizi güvenle emzirmeye devam edebilirsiniz.

Emzirme döneminde hamilelik

Emzirmek, bebeği beslemenin en doğal ve sağlıklı yolu olduğu kadar, anne ve bebeğin iletişim kurması için de gerekli bir deneyim. Kardeş geliyor diye bebeğinizi sütünüzden ve günlük kucaklaşmalarınızdan mahrum etmemek için şunlara dikkat etmeniz yeterli:

İyi beslenin. Emziriyorken, günde ortalama 650 kaloriye daha ihtiyaç duyarsınız. Eğer bebeğiniz başka gıdalarla da besleniyorsa bu miktar 500 kaloriye düşer ama yine de hamile değilken almanız gereken kaloriden fazlasına ihtiyaç duyarsınız. Bunu telafi edebilmek için besin değeri yüksek, sağlıklı gıdalarla beslenmeye özen göstermelisiniz. Yardıma ihtiyaç duyarsanız bir beslenme danışmanına başvurmaktan çekinmeyin.

Eğer zor bir hamilelik geçiriyorsanız ve erken doğum riskiniz varsa, bilhassa doktorunuz hamileliğiniz boyunca cinsel ilişkiden uzak durmanızı önerdiyse, emzirme konusunda da kendinizi kısıtlamanız gerekebilir. Zira orgazm sırasında salgılanan oksitosin hormonu, emzirirken de salgılanır ve aynı zamanda doğumun başlamasına sebep olan hormondur. Eğer oksitosinden kaçınmanızı gerektirecek bir sorununuz varsa, doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

Ancak ülkemizde önemli bir sorun emziren bir kadının tekrar gebe kalması. Doğumların yaklaşık yüzde 20'si bir önceki çocuk 2 yaşını doldurmadan gerçekleşmekte.

Bir kadın hem emziriyor hem de gebe ise ihtiyacı olan kalori ve vitamin ihtiyacı oldukça yüksektir.

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