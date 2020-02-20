Hamsiköy sütlacı Japonya yolunda

Sütlacın yapılışını inceledikten sonra tadına bakan Yasui, böyle sütlacı yemekten dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, "Sütlacı çok seviyorum. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JİCA, Türkiye ile Japonya arasında işbirliğini yürüten bir kurumdur. Faaliyetlerimizi Türk hükümetinin talebi üzerine yapıyoruz. Buranın kurucusu Uğur ustada Japonya’da JICA’nın düzenlemiş olduğu bir eğitim programına katılmıştı. Orada gördüklerini buraya yansıtarak tesisini geliştirmesi ve çok güzel hijyenik hale getirmesinden de ziyadesiyle mutlu olduk” dedi.

SÜTLACI JAPONYA'YA DA TANITMAK İSTİYORUM

Sütlacı Japonya’da tanıtmak istediğini belirten Yasui, “Konuya ilgi duyanlar bunu yapabilir. Japonya’da tanıtmak istiyorum. Sütlacın ihraç edileceğini zannetmiyorum. Eğer sütlaç Japonya’da üretilip satılırsa çok iyi olur. Japonların sütlacı fazlasıyla beğeneceğini düşünüyorum. Ben bile Japonya’da üretilip satılsa tabi ki almak isterim. Buna ilgi duyan yatırımcıların bu konuya yönelmesi lazım. Ben de bu yönde tanıtacağım zaten” diye konuştu.

Japonya’da üretilen süt reçelinin sütlaçla arasında pek fark olmadığını kaydeden Yasui, "Her ikisi de kendine göre lezzetli. Dolayısıyla şu iyidir bu iyi değildir demek doğru olmaz. İkisi de beğenilir diye düşünüyorum. Japonya’da sütlacın ismini bilenler olabilir ancak bu çok yaygın değil. Sütlacı buradan alıp Japonya’ya götürmek doğru olmaz, aynı üretimin Japonya’da yapılması gerekir. Mesela bu firma Japonya’da da şube açarak orada da üretim yaparak satması düşünülebilir. Eğer Japonya’da tesis kurulup üretilebilirse alıcısı olabilir diye düşünüyorum. Bu haliyle ihracat mümkün değil” diye konuştu.