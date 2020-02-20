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Hamsiköy sütlacı Japonya yolunda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Hamsiköy sütlacını yakından tanımak için Trabzon’a gelen Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui, çok severek yediği Hamsiköy sütlacını Japonya’da tanıtmak istediğini belirtti. Sütlacın Japonya’da üretimi için Türk iş insanlarını ülkesine davet etti.

Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Projesi kapsamında 2016 yılında Japonya’ya giden Hamsiköylü sütlaç ustası Uğur Alkurt, öğrendiği teknikleri Trabzon’da hayata geçirerek süt reçelini imal etmesinin ardından Japonlarda coğrafi işareti alan Hamsiköy sütlacını yakından tanımak için Trabzon’a geldi.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui, bölgede Uğur usta ismi ile markalaşan sütlaç ustası Uğur Alkurt’ın Çağlayan Mahallesinde bulunan tesisleri gezerek sütlacın yapılışı hakkında bilgi alarak bol bol fotoğraf çekti. Ziraat Mühendisler Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Kuturoğlu, Yasui’ye Hamsi köy sütlacı ve coğrafi işaret konusunda bilgilendirme yaparken JİCA Türkiye ofisi kıdemli sorumlusu Doc. Dr. Emin Özdamar’de ziyarette hazır bulunarak tercümanlık yaptı.

'BÖYLE LEZZETLİ SÜTLAÇ YEDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

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Sütlacın yapılışını inceledikten sonra tadına bakan Yasui, böyle sütlacı yemekten dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, "Sütlacı çok seviyorum. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JİCA, Türkiye ile Japonya arasında işbirliğini yürüten bir kurumdur. Faaliyetlerimizi Türk hükümetinin talebi üzerine yapıyoruz. Buranın kurucusu Uğur ustada Japonya’da JICA’nın düzenlemiş olduğu bir eğitim programına katılmıştı. Orada gördüklerini buraya yansıtarak tesisini geliştirmesi ve çok güzel hijyenik hale getirmesinden de ziyadesiyle mutlu olduk” dedi.

SÜTLACI JAPONYA'YA DA TANITMAK İSTİYORUM

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Sütlacı Japonya’da tanıtmak istediğini belirten Yasui, “Konuya ilgi duyanlar bunu yapabilir. Japonya’da tanıtmak istiyorum. Sütlacın ihraç edileceğini zannetmiyorum. Eğer sütlaç Japonya’da üretilip satılırsa çok iyi olur. Japonların sütlacı fazlasıyla beğeneceğini düşünüyorum. Ben bile Japonya’da üretilip satılsa tabi ki almak isterim. Buna ilgi duyan yatırımcıların bu konuya yönelmesi lazım. Ben de bu yönde tanıtacağım zaten” diye konuştu.

Japonya’da üretilen süt reçelinin sütlaçla arasında pek fark olmadığını kaydeden Yasui, "Her ikisi de kendine göre lezzetli. Dolayısıyla şu iyidir bu iyi değildir demek doğru olmaz. İkisi de beğenilir diye düşünüyorum. Japonya’da sütlacın ismini bilenler olabilir ancak bu çok yaygın değil. Sütlacı buradan alıp Japonya’ya götürmek doğru olmaz, aynı üretimin Japonya’da yapılması gerekir. Mesela bu firma Japonya’da da şube açarak orada da üretim yaparak satması düşünülebilir. Eğer Japonya’da tesis kurulup üretilebilirse alıcısı olabilir diye düşünüyorum. Bu haliyle ihracat mümkün değil” diye konuştu.

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Tesis sahibi Uğur Alkurt da Japonya’da öğrendiği süt reçelini Trabzon’da üretip Türkiye’de farklı noktalara sattığını belirterek, "Kendilerine bize orada yenilik sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Hepsini orada teknik olarak gördük ten sonra kendi yerimizde aynısını kurmak için mücadele ettik ve bir kısmını yaptık. Sütten reçel mi olur dedik. Orada aldık, tattık, gördük gelirken de birkaç kavanoz getirerek burada tahlillerini yaptırdık. Biz de aynısını kendi tesislerimizde uygulayarak çaylısını, fındıklısını, sadesini, Ligarba’lısını ürettik. Şu anda bunları Türkiye geneline dağıtıyoruz. Sütlaç tamamen doğal olduğu için ömrü kısa oluyor. Buradan Japonya’ya gitme durumunu bizde istemeyiz. Tabii ki orada tesis açmayı isteriz sonuçta yöremizi her yerde tanıtmak isteriz. Talep olduktan sonra her yere gideriz” ifadelerini kullandı.

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hamsi köy sütlacı, sütlaç, yöresel tatlılar,

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