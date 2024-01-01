Hande Erçel cephesinden güzel haber! Müjdeyi zil çalarak duyurdu!

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kendisi gibi ünlü olan ablası Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım'dan olan kızları Aylin Mavi Yıldırım bir süredir kanserle mücadele ediyordu. 2022 yılından bu yana kanser tedavisi gören Mavi'den müjdeli haber geldi.

Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan Gamze Erçel, Instagram hesabından 4 yaşındaki Aylin Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili güzel haberi paylaştı. Erçel, kızının kanserle mücadelesinin bittiğini kızının zil çaldığı anları paylaşarak duyurdu.

"NE ZOR GÜNLERDİ"

Kanserle mücadele eden çocukların hastalığı yendikleri zaman zil çaldıkları biliniyor. Erçel de kanseri yenen kızı Mavi’nin zil çaldığı anları paylaştı.

Anne Erçel paylaşımında "Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz. Ne zor günlerdi. Sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını size de hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.







