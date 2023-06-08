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  4. Hande Erçel eteğini kaldırıp paylaştı! Dekoltesi ve pozları olay oldu

Hande Erçel eteğini kaldırıp paylaştı! Dekoltesi ve pozları olay oldu

08.06.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ile Cannes Film Festivali'nde boy göstermesiyle günlerce gündemde kalan Hande Erçel o günlere dönüp yeni pozlarını paylaştı. Hande Erçel'in göğüs dekoltesi ve eteğini kaldırarak verdiği pozlar olay oldu.

Hande Erçel eteğini kaldırıp paylaştı! Dekoltesi ve pozları olay oldu

Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Erçel şimdilerde çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı ile ilişki yaşıyor. İlk zamanlar aşkını gizleyen Erçel artık sevgilisini dünyaya göstermekten çekinmiyor.

Cannes Film Festivali'ne de sevgilisiyle giden oyuncu son pozlarıyla olay oldu.

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Mor elbisesiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, takipçilerine 'Özledik bence, sizce?' deyince yorum yağmuruna tutuldu.

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Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursamayan güzel oyuncunun pozları sosyal medyada gündem oldu.

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Hande Erçel bir markanın yüzü olarak Cannes'a gitmiş ve iddialı seçimleriyle hayranlarından tam not almıştı.

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