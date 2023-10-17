Hande Erçel'in sadece reklamdan kazandığı para dudak uçuklattı

Yaz aylarını sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilden tatile gezerek geçiren Hande Erçel ekranlara döndü.

Burak Deniz ile rol aldığı diziyle de gündeme gelen oyuncu reklam anlaşmalarıyla da kazancını artırıyor.

Hande Erçel sekiz sezondur iş birliği yaptığı tekstil markasıyla çalışmaya devam ediyor.

Markanın yeni koleksiyonu ile poz veren oyuncu her sene yenilediği anlaşmasına 2023 için 8 milyon liraya imza atmıştı.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre de Erçel sosyal medya reklam paylaşımlarından tam tamına 350 bin TL kazanıyordu.







