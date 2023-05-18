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Hande Erçel müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı ile karşılıklı dans etti

18.05.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çapkınlıklarıyla tanınan Hakan Sabancı aradığı aşkı Hande Erçel'de buldu. Bir süredir birlikte olan çift oldukça mutlu. Sabancı sevgilisinin annesi Arzu Sabancı ile de tanıştırdı.

Hande Erçel müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı ile karşılıklı dans etti

Son dönemde iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, llk zamanlarda ilişkisini yalanlıyordu. Daha sonra tatil dönüşü yakalanan Hande Erçel "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" demişti.

İlişkilerini artık saklamayan ikili her ortamda birlikte. Çapkınlıklarıyla tanınan Hakan Sabancı da aradığı aşkı güzel oyuncu da bulmuş olacaktı sevgilisini aileye de soktu.

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Hakan Sabancı gittiği düğünde sevgilisi Hande Erçel’i ailesiyle tanıştırdı. 2. Sayfa'nın haberine göre; Kenan Doğulu’nun sahne aldığı düğünde Arzu Sabancı müstakbel geliniyle karşılıklı dans etti.

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Hande Erçel Arzu Sabancı Oyuncu anne sevgilisi erçel

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