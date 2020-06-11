Hangi burç karşı cinsin hangi hareketlerinden etkileniyor? Uzmanlar açıkladı...

Birinden hoşlanmaya başladınız ve onu etkilemek istiyorsunuz. Fakat bunu nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz. Size güzel bir haber verelim: Eğer hoşlandığınız kişinin burcunu biliyorsanız işiniz oldukça kolay demektir! Çünkü bugün sizlere hangi burcun hangi davranışlardan etkilendiğini anlatacağız!
KOÇ
Koç burcunu etkilemek bir hayli zordur!
Koç burcu insanını bilgi birikiminiz ile etkileyebilirsiniz.
Birçok yaşamsal konuda farkındalığı olan biriyseniz Koç burcunun ilgisini çekebilirsiniz!
BALIK
Balık burcu oldukça duygusaldır. Buna dikkat edin!
Onu etkilemenin en güzel yolu fedakar biri olmanızdan geçer.
Ona fedakar bir insan olduğunuzu kanıtlayan davranışlarda bulunursanız sizden etkilenecektir.
İKİZLER
İkizler burcunu etkilemek bazen çok kolay, bazense çok zordur. E malum çift karakterli oluyorlar!
Sürekli yeni şeyler deneyen biri olmalısınız. Yepyeni hobiler edinen kişiler İkizler burcunun radarına girerler!
Bakımlı olmanız da İkizler burcunu kolayca etkilemeniz konusunda başka bir ölçüttür.
YENGEÇ
Yengeç burcu boğazına çok düşkündür. Bu size mükemmel bir ipucu veriyor, değil mi?
Lezzetli yemeklerle Yengeç burcunun kalbini hızlı bir şekilde çalmanız mümkün.
Ona birlikte aşçılık kursuna gitme teklifinde bulunun, buna bayılacağına eminiz!
AKREP
Akrep ve bitmek bilmeyen heyecan dürtüsü desek?
Akrep burcu sürekli heyecanlanmak ister. Bundan asla yorulmaz.
Çılgın ruhlu insanlar Akrep burcunun dikkatini çeker. Maceradan maceraya atılan biri olursanız bu burcu kolayca etkilersiniz!
KOVA
Kova burcu inatçı insanlardan etkilenir. Yanlış okumadınız, gerçekten böyle!
Kova burcu her daim zoru sever. Onu peşinizden koşturun!
Peşinden koşarsanız sizden hızla soğur. Bu da aranızda başlayabilecek ilişkinin temellerini yok etmiş olur.
YAY
Yay burcu çocuklarla ilgilenmeye bayılır. Çocuklarla vakit geçirmeyi seven kişilerden etkilenirler.
Çocuklarla zaman geçirmeye bayılan biriyseniz Yay burcunu etkilemek için başka bir şey yapmanıza gerçekten gerek bile yok.
Özellikle karşı tarafın bir akrabası ya da küçük bir kardeşi ile ilgilenirseniz Yay burcu buna bayılacaktır!
OĞLAK
Korumacı bir yapıya sahip olan Oğlak burcu özgür ruhludur.
Destekleyici bir karakteriniz varsa Oğlak burcu sizden kesinlikle etkilenecektir.
Yapmanız gereken tek şey, her zaman onun yanında olmaktır. Saygısız davranışlara asla gelemez, biz söylemiş olalım da!
BOĞA
Boğa burcu sürprizlere bayılır!
Ona sürekli sürprizler yapın. Bir anda pikniğe götürün, şık bir yemeğe çıkarın, uzun zamandır istediği bir şeyi ona sürpriz bir şekilde hediye edin!
Boğa burcunun hassas noktası sürprizlerdir, bunu aklınızdan asla çıkarmayın.
TERAZİ
Terazi burcu kararsızdır. Alttan alınmak onu etkiler.
Sürekli kararsızlıklar içerisinde boğulur. Bu durumda ona destek olmalısınız.
İnatlaşan kişileri sevmez. Onun bu kararsızlığını normal karşılayan kişilerden hoşlanır.
BAŞAK
Düzen delisi Başak!
Disiplinli ve derli toplu olmalısınız.
Başak burcu en çok bundan hoşlanır, disiplinli bir yaşam onun ilgisini çeker.
ASLAN
Ve Aslan... Pohpohlanmaya bayılır!
Onu sürekli överek etkileyebileceğinizi biliyor muydunuz?
Takdir edilmek onu çok etkiler. Birinden hiç hoşlanmıyor olsa bile o kişi tarafından övülmek ister.
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