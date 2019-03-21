Hangi jinekolojik hastalıklar kısırlık nedenidir?

Günümüz şartlarında bu problemlerin çoğu başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.
KISIRLIK ŞİKAYETİYLE BAŞVURAN KADINLARDA JİNEKOLOJİK PROBLEMLERİN TANISININ KONULABİLMESİ İÇİN HİKAYELERİNDE NELER SORGULANIR?
FİZİK MUAYENE VE JİNEKOLOJİK MUAYENEDE NELER ARAŞTIRILIR?
Kısırlık problemi ile doktora başvuran çiftlerin öncelikle ayrıntılı bir şekilde muayene edilerek kısırlığa neden olabilecek sebeplerin bulunması gerekir. Kısırlık nedenleri tespit edildikten sonra bu nedenlere yönelik ve o çifte en uygun tedavi yöntemi seçilir.
KISIRLIĞA NEDEN OLAN DOĞUMSAL FAKTÖRLER NELERDİR?
Kadın üreme organlarındaki doğumsal bozukluklar gebeliğin oluşmasını engelleyebileceği gibi aynı zamanda gebelik oluştuktan sonra düşük ve erken doğuma neden olabilirler. Kadın genital organlarındaki bazı doğumsal bozukluklar şu şekilde sıralanabilir;
KISIRLIĞA NEDEN OLAN JİNEKOLOJİK PROBLEMLER NELERDİR?
1.Yumurtlama bozuklukları: Kadında en sık görülen kısırlık nedeni yumurtlama bozukluklarıdır. Yumurtlama bozukluğu dendiğinde yumurtlamanın hiç olmaması veya düzensiz ve seyrek olması anlamına gelir. Adetlerin seyrek veya hiç görülmemesi çoğu zaman bir yumurtlama bozukluğunu gösterse de adetlerin tamamen düzenli olduğu durumlarda da yumurtlama bozukluklarına rastlanabilir.
Yumurtalıklardaki yumurta üretimini uyaran hormonların doğuştan eksikliğine bağlı olarak hipofiz bezinden hormon salgılanamaması durumunda kadında ergenlikten itibaren hiç adet kanaması görülmez. Beyin sapından (hipofiz) süt hormonu prolaktinin normalden fazla salgılanması da yumurtlama bozukluğuna neden olur.
2.Polikistik over sendromu: Yumurtalıktan bir adet döneminde döllenmeye uygun bir olgun yumurta gelişir. Polikistik Over Sendromunda ise yumurtalıklarda gelişmeye başlamış ama gelişimini tamamlayamamış preantral folikül denilen küçük foliküller yumurtalıklarda çevresel dizilmiş ve yumurtalığın orta bölümündeki stroma adı verilen tabaka aşırı erkeklik hormonu salgılamaya başlamıştır. Erkeklik hormonunun fazlalığına bağlı olarak deri yağlanır ve sivilceler oluşur, vücutta erkeksi tüylenme denilen dudakların üst kısmında ve çenede tüylenme gözlenir. İleri aşamalarda ise göğsün ortasında, çevresinde ve karnın alt kısmı ile bacakların diz üstü kısımlarında tüylenme ortaya çıkar. Yumurtlamaların düzenli olmayışı veya seyrek yumurtlamalar kısırlık nedeni olabilir.
3.Tüplerin hasarlı ve tıkalı olması- Hidrosalpenks- Tüplerin geçirilmiş ameliyatlar, endometriozis, geçirilmiş dış gebelik veya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar veya genital yol tüberkülozu (verem) sonucu hasarlanabilir, tıkanabilir veya hidrosalpenks denilen içi sıvı dolu keseciğe dönüşebilir. Tüplerin kısmen veya tamamen tıkalı olması sperm ile yumurtanın buluşmasını engelleyerek döllenme ve gebeliği olanaksız kılar.
4.Polipler ve miyomlar: Polipler, rahim içerisini kaplayan endometrium denilen zar tabakasından köken alırlar ve rahim boşluğuna doğru büyürler. Polipler gebe kalmaya engel olabilir ve gebelik sırasında düşük ihtimalini artırabilirler. Bu nedenle kısırlık tedavileri ve tüp bebek tedavisine baş vurmuş olan çiftlerde rahim içi kontrol edilirken polip tespit edilmişse tedaviden önce polip histeroskopi yöntemi ile çıkarılır.
Rahimin iç yüzünden rahim boşluğuna doğru büyüyen submüköz miyomlar hamile kalmaya engel olabilir, düşüğe yol açabilir. Bazen şikayet vermese de genel olarak adet kanamasında artma ve süresinde uzama şeklinde kanama problemlerine neden olur.
5.Çikolata kisti ve endometriozis: 10 kadından birinde görülebilen bir hastalıktır. Çikolata kistinde yumurtalıklarda endometriozis odakları adetle kanar ve dışarı akamadığı için zamanla büyüme göstererek kist halini alır. İçerisinde birikmiş kan olan bu kistler kahverengi çikolata kıvamındaki içeriğinden dolayı bu isimle anılmaktadır. Bu kistler yumurtlama sorunu ve yapışıklıklar nedeni ile kısırlığa yol açabilmektedir. Çoğunlukla tek yumurtalığı tutan bu kistler, iki yumurtalığı da tutabilir. Yumurtalıkların işlevini bozarak, içindeki sağlam dokuyu azaltarak over rezervini olumsuz etkileyip erken menopoz riski oluşabilir. Tüp bebek tedavisinde folikül gelişiminde ve yumurta kalitesinde azalma, boş folikül, erken yumurta çatlaması veya yetersiz foliküler gelişim, kötü yumurta kalitesi gibi sorunlar yaşanabilir.
Sonuç olarak endometriozis yumurtlama sorunu, düşük yumurta kalitesi ve erken yumurtalık kapasitesi azalmasına bağlı olarak yetersiz yumurta sayısı sorunlarına yol açabilir. Kistler rahim etrafındaki dokularda yapışıklığa yol açar. Bu yapışıklıklar, anatomik yapının bozulmasına yol açar. Bununla birlikte organların işlevlerini yerine getirmesine engel olur. Fallop tüplerinde bu şekilde kalıntılarla oluşan tıkanıklıkta veya tüplerdeki yapışıklıkta, bu bölgeden yumurta veya sperm hücresinin geçmesine engel olacak bir durum ortaya çıkabilir. Bu sebepler gebe kalma şansını düşürmektedir.
Kadınlarda kısırlığa yol açabilecek jinekolojik problemler doğuştan var olabileceği gibi sonradan ortaya çıkan bazı jinekolojik hastalıklardan kaynaklanabilir. Önemli olan hamileliğe engel olabilecek tüm faktörlerin tanısının konulabilmesi için detaylı bir sorgulama, fizik ve jinekolojik muayene ve gereken testlerin yapılması ve olası tüm nedenin araştırılmasıdır. Deneyimli bir hekim sizi en kısa zamanda ve yormadan bebeğinize kavuşmanızı sağlayacaktır.
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