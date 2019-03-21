Hangi jinekolojik hastalıklar kısırlık nedenidir?

Günümüz şartlarında bu problemlerin çoğu başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. KISIRLIK ŞİKAYETİYLE BAŞVURAN KADINLARDA JİNEKOLOJİK PROBLEMLERİN TANISININ KONULABİLMESİ İÇİN HİKAYELERİNDE NELER SORGULANIR? Kadının yaşı

Jinekolojik hastalıklar açısından: Adet düzeni, yumurtlama ağrısı, memede hassasiyet, adet ortası lekelenme, ağrılı adet, adet öncesi gerginlik sendromu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal olmayan pap smearın tedavisi, memeden süt gelme, kıllanma, kasık veya alt karın ağrısı

Geçmişindeki tıbbi veya cerrahi hastalıklar açısından: geçirilmiş karın cerrahisi, tiroid hastalıkları, diğer hormonal bozukluklar

Önceki gebelik hikayeleri: gebelik, doğum, gebelik sonuçları ve ilişkili komplikasyonlar

Cinsel problemler: ilişki sıklığı, cinsel işlev bozuklukları, cinsel ilişkide ağrı, vajinismus, libidoda (cinsel istek) azalma, orgazm güçlüğü

Aile hikayesinde kısır birey olup olmadığı, ailede erken menopoz öyküsü, doğum kusurları, genetik bozukluklar, zeka geriliği

Yaşam tarzı: iş, egzersiz, stres faktörleri, kilo değişiklikleri, sigara ve alkol kullanımı FİZİK MUAYENE VE JİNEKOLOJİK MUAYENEDE NELER ARAŞTIRILIR? Kısırlık problemi ile doktora başvuran çiftlerin öncelikle ayrıntılı bir şekilde muayene edilerek kısırlığa neden olabilecek sebeplerin bulunması gerekir. Kısırlık nedenleri tespit edildikten sonra bu nedenlere yönelik ve o çifte en uygun tedavi yöntemi seçilir. Fizik muayenede kilo ve vücut kitle indeksi değerlendirilir. Doğumsal olabilen bazı genetik sendromlarda ve polikistik over sendromunda artmış vücut kitle indeksi olabilir ve karın çevresi obezitesi insülin rezistansı ile ilişkilendirilebilir.

Meme gelişimi, cinsel bölgelerdeki kıllanma gibi ikincil seks karakterlerinin gelişimi ve vücut tipi (hipogonadotropik hipogonadizmde ikincil seks karakterleri gelişimi yetersizken, Turner sendromunda kısa boy, yele boyun görülür) olası bazı hastalıkların ve sendromların göstergeleri olabilir.

Memelerden süt gelmesi (galaktore), kıllanma, sivilceler polikistik over sendromu veya prolaktin yüksekliği gibi bir endokrin bozukluğun göstergesi olabilir.

Jinekolojik muayene ve ultrason ile rahimin boyutu, yapısının düzeni, hareketi, akıntılar, rahim, rahim ağzı ve tüplere ait doğuştan yapısal anomaliler, enfeksiyon, endometriozis, rahim etrafında ve tüplerde yapışıklıklar değerlendirilir. Muayenede hassasiyet kronik pelvik ağrı ve endometriozis açısından anlamlıdır. KISIRLIĞA NEDEN OLAN DOĞUMSAL FAKTÖRLER NELERDİR? Kadın üreme organlarındaki doğumsal bozukluklar gebeliğin oluşmasını engelleyebileceği gibi aynı zamanda gebelik oluştuktan sonra düşük ve erken doğuma neden olabilirler. Kadın genital organlarındaki bazı doğumsal bozukluklar şu şekilde sıralanabilir; Tüplerin kapalı oluşu

Rahim içerisinde perde bulunması (uterus septum)

Rahimin çift olması (uterus didelfis)

Vajina üst 2/3 kısmı ile birlikte rahim ve tüplerin olmaması (Müller kanalı agenezisi)

Ters rahim

Yumurtalıkların olmaması

Vajinanın olmayışı (vajinal agenezi)

Genetik olarak kromozom yapısının bozuk olması

Cinsel organlarda da anomaliye sebep olabilecek bazı doğumsal sendromlar KISIRLIĞA NEDEN OLAN JİNEKOLOJİK PROBLEMLER NELERDİR? 1.Yumurtlama bozuklukları: Kadında en sık görülen kısırlık nedeni yumurtlama bozukluklarıdır. Yumurtlama bozukluğu dendiğinde yumurtlamanın hiç olmaması veya düzensiz ve seyrek olması anlamına gelir. Adetlerin seyrek veya hiç görülmemesi çoğu zaman bir yumurtlama bozukluğunu gösterse de adetlerin tamamen düzenli olduğu durumlarda da yumurtlama bozukluklarına rastlanabilir.

Yumurtalıklardaki yumurta üretimini uyaran hormonların doğuştan eksikliğine bağlı olarak hipofiz bezinden hormon salgılanamaması durumunda kadında ergenlikten itibaren hiç adet kanaması görülmez. Beyin sapından (hipofiz) süt hormonu prolaktinin normalden fazla salgılanması da yumurtlama bozukluğuna neden olur. 2.Polikistik over sendromu: Yumurtalıktan bir adet döneminde döllenmeye uygun bir olgun yumurta gelişir. Polikistik Over Sendromunda ise yumurtalıklarda gelişmeye başlamış ama gelişimini tamamlayamamış preantral folikül denilen küçük foliküller yumurtalıklarda çevresel dizilmiş ve yumurtalığın orta bölümündeki stroma adı verilen tabaka aşırı erkeklik hormonu salgılamaya başlamıştır. Erkeklik hormonunun fazlalığına bağlı olarak deri yağlanır ve sivilceler oluşur, vücutta erkeksi tüylenme denilen dudakların üst kısmında ve çenede tüylenme gözlenir. İleri aşamalarda ise göğsün ortasında, çevresinde ve karnın alt kısmı ile bacakların diz üstü kısımlarında tüylenme ortaya çıkar. Yumurtlamaların düzenli olmayışı veya seyrek yumurtlamalar kısırlık nedeni olabilir.

3.Tüplerin hasarlı ve tıkalı olması- Hidrosalpenks- Tüplerin geçirilmiş ameliyatlar, endometriozis, geçirilmiş dış gebelik veya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar veya genital yol tüberkülozu (verem) sonucu hasarlanabilir, tıkanabilir veya hidrosalpenks denilen içi sıvı dolu keseciğe dönüşebilir. Tüplerin kısmen veya tamamen tıkalı olması sperm ile yumurtanın buluşmasını engelleyerek döllenme ve gebeliği olanaksız kılar. 4.Polipler ve miyomlar: Polipler, rahim içerisini kaplayan endometrium denilen zar tabakasından köken alırlar ve rahim boşluğuna doğru büyürler. Polipler gebe kalmaya engel olabilir ve gebelik sırasında düşük ihtimalini artırabilirler. Bu nedenle kısırlık tedavileri ve tüp bebek tedavisine baş vurmuş olan çiftlerde rahim içi kontrol edilirken polip tespit edilmişse tedaviden önce polip histeroskopi yöntemi ile çıkarılır.

Rahimin iç yüzünden rahim boşluğuna doğru büyüyen submüköz miyomlar hamile kalmaya engel olabilir, düşüğe yol açabilir. Bazen şikayet vermese de genel olarak adet kanamasında artma ve süresinde uzama şeklinde kanama problemlerine neden olur.