HABER

"Hangi planı kurarlarsa kursunlar o hamuru bozamayacaklar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 23:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: - "Biz yüzyıllardır Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Süryani'siyle, Yezidi'siyle bu topraklarda bir hamur yoğurmuşuz. Hangi planı kurarlarsa kursunlar o hamuru bozamadılar, bozamayacaklar"

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Biz yüzyıllardır Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Süryani'siyle, Yezidi'siyle bu topraklarda bir hamur yoğurmuşuz. Hangi planı kurarlarsa kursunlar o hamuru bozamadılar, bozamayacaklar." dedi.

Programları kapsamında Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine gelen Kandemir, AK Parti İlçe Başkanlığını, ardından da Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

Kültür merkezinde partililerle bir araya gelen Kandemir, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Mehmetçiklerin sınır ötesinde şehadeti mertebe olarak görerek "cennetle müşerref oluruz" inancıyla gözünü kıpmadan mermiye yürüdüğünü vurgulayan Kandemir, şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan teröristlere karşı büyük bir mücadele verildiğini aktaran Kandemir, "Bu ülke, bu topraklar, bu coğrafya kaderini kanla yazmış bir coğrafya. Sinmemiş üzerine gelenleri düşmanlara evelallah göğsünü siper etmiş, topraklarını kanla sulamış bir milletin çocuklarının yaşadığı coğrafya. Kim ne yaparsa yapsın, neyle tehdit ederse etsin hele ki ekonomide falan... Zannediyorlar ki, geri adım atacağız. Bizi neyle tehdit ederse etsin sinmemiş bir milletin evlatlarıyız biz." diye konuştu.

Kandemir, Türk milletinin geçmişinde olduğu gibi bugün de aynı kararlılık, fedakarlık ve mücadeleyi gösterdiğini anlatarak, 40 yıldır PKK'nın emellerine ulaşmasına müsaade edilmediğini vurguladı.

Her fırsatta başka rollere bürünerek milletin karşısına çıktıklarını dile getiren Kandemir, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da başka bir formata girdiler, bir işgal girişiminde bulundular. Püskürttük, müsaade etmedik. Bugün büyük devletlerin destekleriyle sınırımızın hemen öte yakasında bir terör devleti kuracaklarını vehmettiler işte ordumuz girdi, hamdolsun püskürttük, kenara koyduk. Emin olabiliriz; başımızda böyle lider oldukça, biz güçlü durdukça evelallah bu topraklarda ne bayrağı indirebilirler, ne ezanı susturabilirler, ne de aramıza nifak tohumları ekip bizi bölebilirler. Biz yüzyıllardır Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Süryani'siyle, Yezidi'siyle bu topraklarda bir hamur yoğurmuşuz. Hangi planı kurarlarsa kursunlar o hamuru bozamadılar, bozamayacaklar."

Konuşmanın ardından Kandemir, partililerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki... Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki...
Ukraynalılara Türkiye anlatılacakUkraynalılara Türkiye anlatılacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Mehmetçiğimiz piyonlar ile mücadele ediyor"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Mehmetçiğimiz piyonlar ile mücadele ediyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Barış Pınarı Harekatı erkan kandemir Pınarhisar

En Çok Okunan Haberler

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Beyaz Saray: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir!

Beyaz Saray: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir!

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a cevap: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a cevap: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Üst üste korkunç kazalar! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Üst üste korkunç kazalar! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Suriyeli açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Suriyeli açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

MSB paylaştı! Harekattan yeni görüntüler

Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf etti

MSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.