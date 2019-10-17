"Hangi planı kurarlarsa kursunlar o hamuru bozamayacaklar"

Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan teröristlere karşı büyük bir mücadele verildiğini aktaran Kandemir, "Bu ülke, bu topraklar, bu coğrafya kaderini kanla yazmış bir coğrafya. Sinmemiş üzerine gelenleri düşmanlara evelallah göğsünü siper etmiş, topraklarını kanla sulamış bir milletin çocuklarının yaşadığı coğrafya. Kim ne yaparsa yapsın, neyle tehdit ederse etsin hele ki ekonomide falan... Zannediyorlar ki, geri adım atacağız. Bizi neyle tehdit ederse etsin sinmemiş bir milletin evlatlarıyız biz." diye konuştu.

Kültür merkezinde partililerle bir araya gelen Kandemir, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Programları kapsamında Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine gelen Kandemir, AK Parti İlçe Başkanlığını, ardından da Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Biz yüzyıllardır Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Süryani'siyle, Yezidi'siyle bu topraklarda bir hamur yoğurmuşuz. Hangi planı kurarlarsa kursunlar o hamuru bozamadılar, bozamayacaklar." dedi.

Kandemir, Türk milletinin geçmişinde olduğu gibi bugün de aynı kararlılık, fedakarlık ve mücadeleyi gösterdiğini anlatarak, 40 yıldır PKK'nın emellerine ulaşmasına müsaade edilmediğini vurguladı.

Her fırsatta başka rollere bürünerek milletin karşısına çıktıklarını dile getiren Kandemir, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da başka bir formata girdiler, bir işgal girişiminde bulundular. Püskürttük, müsaade etmedik. Bugün büyük devletlerin destekleriyle sınırımızın hemen öte yakasında bir terör devleti kuracaklarını vehmettiler işte ordumuz girdi, hamdolsun püskürttük, kenara koyduk. Emin olabiliriz; başımızda böyle lider oldukça, biz güçlü durdukça evelallah bu topraklarda ne bayrağı indirebilirler, ne ezanı susturabilirler, ne de aramıza nifak tohumları ekip bizi bölebilirler. Biz yüzyıllardır Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Süryani'siyle, Yezidi'siyle bu topraklarda bir hamur yoğurmuşuz. Hangi planı kurarlarsa kursunlar o hamuru bozamadılar, bozamayacaklar."

Konuşmanın ardından Kandemir, partililerle hatıra fotoğrafı çekildi.

