“Bağırsak mikroflorasının sağlığını korumak ve işlevlerini sağlamak için probiyotikler ve prebiyotiklere ihtiyaç vardır. Bu canlı mikroorganizmaların probiyotik, besinler yoluyla alınması, ince bağırsakta sindirilmeden direkt kalın bağırsağa geçme ve buradaki faktörleri içeren karbonhidrat türevli besinlere ve prebiyotiklere. Kısacası prebiyotikler, probiyotiklerin besinleridir ”diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, açıkladı!

Hangi probiyotik ne kadar tüketilmeli?

Probiyotiklerin vücudumuza 5 önemli etkisi! Vücudu hastalıklardan korur ve bağışıklık içerisinde sağlamlaştırmak yardımcı olurlar.

Kanseri önleyici ve tedavi edici etkiler vardır.

İshal, mide rahatsızlığı, şişkinlik, gaz, hazlaplık gibi konularda önlemeye yardımcı olur.

Yiyeceklerin vitamin ve mineral emilimini artırırlar.

Yiyeceklerin vitamin ve mineral emilimini artırırlar.

Kilo vermenize yardımcı olur.

Hangi probiyotik kaynak ne kadar tüketilmeli? Sofralarımızda yer alan kısımların bulunduğu alandaki mikroorganizmaların en iyi probiyotik kaynağıdır. O kadar da probiyotikten faydalanmadığınızı gösterir.

Kefir Hep söylenir belki de ilk tercihtir, probiyotik devreye kefir. Tüketim sıklığı ve miktarıyla haftada 3 defa ikindi ara öğününüze alacağınız ev yapımı organik kefir, bağırsak floranızı güncel tutup sizi hastalıklardan koruma da büyük etkiye sahip olacaktır.

Nar Ekşisi Konumuz probiyotik ise, organik ev yapımı nar ekşisi de yerini almalı bu listede. Lakin bu noktada dikkatle hazırlanmış bir şey hazır satılara pazar raflarını süsleyen nar ekşileri içeriği ile el yapımı nar ekşisi ile ayrılacak.