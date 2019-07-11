Harput Kalesi’nde yeni dönem kazıları başladı

Tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan M.Ö.8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi’nde 2019 kazıları başladı.

Tarihi kaynaklara göre, MÖ 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ile Fırat Üniversitesi işbirliğinde 6 yıl önce yeniden başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Bu yıl 400 metrekarelik alanda yapılması planlanan kazı çalışmalarında FÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç’ın kazı başkanlığında 38 kişilik ekip görev alıyor. Kalede, 1 ayı filli kazı ve 3 ayı restorasyon olmak üzere 4 aylık saha çalışması yapılacağı öğrenildi.

2019 kazısı öncesi ön hazırlıklar yaptıklarını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Bugün de bilimsel kazılarımıza başlıyoruz. Bu sene sahada ki arkeolojik kazılar yaklaşık 1 ay sürecek. Ancak sahada ki çalışmamız 3 ay devam edecek. Fakat sahadan çıktıktan sonra bu işin teknik analiz ve yayın kısımları için 12 ay boyunca sürekli uzman ekiplerimizle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılında yaklaşık 400 metrekarelik bir alan üzerinde çalışacağız. Sonra saray önü dediğimiz alanın restorasyonu hazır hale gelmiş olarak bulacağız. 2019’da daha çok restorasyon konserasyon çalışmalarını sürdüreceğiz. Şu an orta mahalledeki restorasyon projesi bitme aşamasında. Hemen önündeki Urartu sığınağının olduğu alanda bu projenin içerisinde. Ayrıca zindanın restorasyon projesi ile 4’nolu konutun projesi bu yıl bitmiş olacak" dedi.