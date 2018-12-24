HABER

Hartum'da futbol taraftarları hayat pahalılığını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 03:14 | Son Güncelleme

Hartum'da futbol taraftarları hayat pahalılığını protesto etti

HARTUM (AA) - Sudanlı futbol taraftarları, ülkedeki ekonomik sıkıntılarına yönelik protesto gösterisi düzenledi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, başkent Hartum'a bağlı Ummu Durman kentindeki Hilal Stadyumu'nda, Sudan'ın Hilal takımı ile Tunus'un Afriki takımı arasında yapılan Afrika Kulüpler Kupası maçının ardından binlerce taraftar, ülkede yaşanan hayat pahalılığını protesto etti.

Polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı ve coplarla müdahale ettiği, göstericilerin ise müdahaleye rağmen Ummu Durman'ın en büyük caddesinde protestolarını sürdürdüğü belirtildi.

- Gösteriler

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde, 19 Aralık Çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde aşırı fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Dün Eğitim Bakanlığının talimatıyla Hartum'da pazar gününden başlamak üzere tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildi.

Devlet televizyonu, çarşamba gününden bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken Sudanlı muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gösteriler nedeniyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

PARTNERBekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!
Erdoğan çok sert tepki göstermişti! O sözlerini böyle savundu!Erdoğan çok sert tepki göstermişti! O sözlerini böyle savundu!
Sokaktan geçenler dehşete düştü: Eli kolu kan içerisindeydiSokaktan geçenler dehşete düştü: Eli kolu kan içerisindeydi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
futbol taraftarları Hartum protestolar Sudan Ummu Durman

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

AK Parti'nin en büyük endişesini açıkladı! Bu sözler çok konuşulur

AK Parti'nin en büyük endişesini açıkladı! Bu sözler çok konuşulur

Trump görüşmeyi, Erdoğan anlaşmayı duyurdu! Art arda Tweet'ler

Trump görüşmeyi, Erdoğan anlaşmayı duyurdu! Art arda Tweet'ler

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Salı günü kar topu oynayabiliriz

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Salı günü kar topu oynayabiliriz

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! O sözlerini böyle savundu!

Ankara'da eğlence mekanı çıkışında dehşet: Eli kolu kan içerisindeydi

Sokaktan geçenler dehşete düştü: Eli kolu kan içerisindeydi

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Genç kadının korkunç ölümü! Elektrikli battaniye ile uyumak sonu oldu

Genç kadının korkunç ölümü! Elektrikli battaniye ile uyumak sonu oldu

Bursa'ya sis çöktü, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Sis çöktü, göz gözü görmüyor!

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Salı günü kar topu oynayabiliriz

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Salı günü kar topu oynayabiliriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.