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"Hartum'daki askeri hareketlilik vatandaşların güvenliğini sağlamak için"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 22:11 | Son Güncelleme

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti: - "Barışçıl ifade ve gösteri hakkına karşı değiliz ancak fitne çıkarmaya çalışan sabotajcılar var" - "Askeri yönetim, Beşir rejiminin uzantısı değil, Sudan’da gerçek bir değişim yaşandı"

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti, muhalefetin yarın için büyük gösteri çağrısı yaptığı başkent Hartum'daki askeri hareketliliğin, saldırıyı değil vatandaşların güvenliğini hedeflediğini belirtti.

AGK Başkan Yardımcısı Hmidti, başkent Hartum’un güneyindeki Mayu bölgesinde halka hitabında, "Yarın için milyonluk gösteri çağrısı yapılıyor. Barışçıl ifade ve gösteri hakkına karşı değiliz ancak orada fitne çıkarmaya çalışan sabotajcılar ve gizli ajanda sahipleri olacak. Sorun ve fitne istemiyoruz." dedi.

- "Sivil bir hükümet istiyoruz ve buna hazırız"

Devrik lider Ömer el-Beşir ile bağlantıları olmadığını savunan Hmidti, "Askeri yönetim, Beşir rejiminin uzantısı değil, Sudan’da gerçek bir değişim yaşandı. Bir an önce tüm halkın razı olacağı, teknokratlardan oluşan sivil bir hükümet istiyoruz ve buna hazırız." ifadesini kullandı.

- "Yarınki gösterilerde koruma sağlayacağız”

Hmidti, askeri hareketliliğin güvenliği sağlama amaçlı olduğunu belirterek, "Başkent Hartum’daki askeri hareketlilik saldırıyı değil halkın güvenliğini hedefliyor. Yarın Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin çağrısıyla yapılacak gösterilerde koruma sağlayacağız.” dedi.

Hayat pahalılığının arttığına işaret eden Hmidti, halkın geçiminin askeri yönetimin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Sudan'da doların karaborsada aşırı yükselişi, un ve akaryakıt başta olmak üzere temel tüketim kalemlerinin temininde sıkıntıya sebep oluyor. Resmi kurda dolar 45 Sudan cüneyhine karşılık gelirken kara borsada 70’in üzerine çıkabiliyor.

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), yarın yerel saatle 13.00’te ülke genelinde "Şehitlere Yas Konvoyu" adıyla büyük bir gösteri çağrısı yapmış, askeri yönetimi baskı ve şiddet uygulamaması konusunda uyarmıştı.

Sudan’da 19 Aralık 2018’de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan’daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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