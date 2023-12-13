Hasan Can Kaya ile Konuşanlar'da o sahne gündem oldu! ‘Sugar mommy’ arıyorum deyince...

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 124. bölüm tanıtımı yine olay oldu. Programa bir konuğun ‘Sugar mommy’ sözleri damga vurdu.

8 ay evli kaldığını söyleyen konuk boşanma davasının 5 yıl sürdüğünü söyledi. Kardeşinin avukat olduktan sonra kendisini boşadığını dile getiren konuğun anlattıkları herkesi güldürdü.

Daha sonra başka bir kadın konuğun 'Erkekler beni çok aldatıyor. Ben aşırı aldatılıp aşırı para yediriyorum. Ben iki sene boyunca bir çocuk geçindirdim. Cebine harçlık veriyordum ya' demesi üzerine yeni boşanan konuk el kaldırdı.

Hasan Can ise söz hakkı verince 'Benim bununla alakalı bir fantezim var' diyen konuk 'Fabrika işçisiyim. Bilginiz ırgatlık yapıyorum. Bu çilekeş hayattan bıktım kendime sugar mommy arıyorum. Yaşıda fark etmez.' dedi. Konuğun bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.









