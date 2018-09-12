Hasankeyf'te İmam Abdullah Zaviyesi'nin minaresi de taşındı

540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi'nin nakledilmesinin ardından bugün de İmam Abdullah Zaviyesinin minare bölümü taşındı. 400 ton ağırlığındaki minare saat 07.00'de modüler sistem (SPMT) aracına yüklendi, yaklaşık 2 bin 400 metre uzaklıktaki yeni yerine nakledildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Ilısu Barajı göl alanındaki İmam Abdullah Zaviyesi'nin türbe bölümünün ardından minaresi de Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yerine taşındı.

Bugüne kadar 4 eserin taşındığını vurgulayan Baygüven, "İmam Abdullah Zaviyesi de bu hafta itibariyle tamamlandı. Geriye sadece eyvan bölümü kaldı. O da orta kapı ile beraber bu ayın sonunda yeni yerine taşınmış olacak." dedi.

Baygüven, eski Hasankeyf'te kalan eserlerin güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Koç Süleyman ve Kızlar camileri ile Er Rızık minaresi, Orta Kapı ve Bal Döken Türbesi'nin de nakledilmesiyle artık taşınma işlemleri de sona erecek. Devletimiz taşımayla tarihe ne kadar önem verdiğini gösteriyor. İnşallah artık gelen misafirler eski Hasankeyf'teki tarihi eserleri de yeni Hasankeyf'te görmüş olacak."

