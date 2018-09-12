HABER

Hasankeyf'te İmam Abdullah Zaviyesi'nin minaresi de taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 11:56 | Son Güncelleme

Ilısu Barajı göl alanındaki İmam Abdullah Zaviyesi'nin türbe bölümünün ardından minaresi de Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yerine nakledildi - Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven: - "Devletimiz taşımayla tarihe ne kadar önem verdiğini gösteriyor"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Ilısu Barajı göl alanındaki İmam Abdullah Zaviyesi'nin türbe bölümünün ardından minaresi de Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yerine taşındı.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan tarihi eserlerin taşınma çalışmaları sürüyor.

540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi'nin nakledilmesinin ardından bugün de İmam Abdullah Zaviyesinin minare bölümü taşındı. 400 ton ağırlığındaki minare saat 07.00'de modüler sistem (SPMT) aracına yüklendi, yaklaşık 2 bin 400 metre uzaklıktaki yeni yerine nakledildi.

Öte yandan, 611 yıllık Sultan Süleyman Camisi minaresinin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.

Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven gazetecilere, önceki gün İmam Abdullah Zaviyesi'nin türbe kısmının taşındığını anımsatarak, bugünkü çalışmayla da zaviyenin minaresinin nakledildiğini aktardı.

Bugüne kadar 4 eserin taşındığını vurgulayan Baygüven, "İmam Abdullah Zaviyesi de bu hafta itibariyle tamamlandı. Geriye sadece eyvan bölümü kaldı. O da orta kapı ile beraber bu ayın sonunda yeni yerine taşınmış olacak." dedi.

Baygüven, eski Hasankeyf'te kalan eserlerin güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Koç Süleyman ve Kızlar camileri ile Er Rızık minaresi, Orta Kapı ve Bal Döken Türbesi'nin de nakledilmesiyle artık taşınma işlemleri de sona erecek. Devletimiz taşımayla tarihe ne kadar önem verdiğini gösteriyor. İnşallah artık gelen misafirler eski Hasankeyf'teki tarihi eserleri de yeni Hasankeyf'te görmüş olacak."

PARTNERBu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!Bu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!
Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattıYer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı
Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman Hasankeyf imam abdullah zaviyesi

En Çok Okunan Haberler

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

İlginizi Çekebilir

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 12 Eylül: Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

Sayısal Loto sonuçları 12 Eylül: Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Yavru kediye cinsel istismar davası yarın görülecek!

Yavru kediye cinsel istismar davası yarın görülecek!

Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Sokak ortasında rezalet! Küçük kız çocuğunu kucağına alıp istismar etmeye çalıştı

Sokak ortasında rezalet! Küçük kız çocuğunu kucağına alıp istismar etmeye çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.