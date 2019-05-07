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Hasankeyf’teki 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

Ilısu Baraj suları altına kalacak olan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te taşınan eserlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Ilısu Baraj suları altına kalacak olan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te taşınan eserlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yerinden sökülen 650 yıllık Koç Camii’nin, yeni yerine yerleştirme işlemlerine başlandı.
Önümüzdeki temmuz ayında su tutmaya başlayacak olan Ilısu Baraj suları altına kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde taşıma ve koruma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 650 yıllık Koç Camii mevcut yerinden sökülerek yeni yerine yerleştirilme işlemlerine başlandı.
Aktivist Emin Bulut, Hasankeyf’te restorasyon ve onarım çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bulut, "Taşınan önemli eserlerin eski Hasankeyf yerleşkesinden yeni Hasankeyf yerleşkesine taşınma işlemi bitti. Şimdi bunların montajına başlandı. Koç Cami minaresinin yeni yerleşkesine yerleştirme çalışmaları devam ediyor. Son iki aydır Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ciddi bir turizm patlaması var. Hasankeyf’teki tarihi eserlerin özüne göre orijinalliği bozulmadan restorasyonu bitikten sonra umudumuz odur ki Hasankeyf yeniden eski günlerine kavuşması ve eski cazibesini kavuşması. Yerli yabancı turistlerin ilgisini çekmesi daha çok turizm potansiyelin artmasını düşünüyoruz. 650 yıllık Koç Cami medrese olarak yapılmıştı. Şu anda Koç Camii’nin restorasyon çalışmasında gövde kısmının yarısına neredeyse yetişmek üzeredir. Koç Cami çalışmalarında caminin restorasyon çalışmalarında orijinalliği bozulmadan devam ediyor. Umarız diğer eserlere de zarar verilmeden çok düzgün bir şekilde özünü ve güzelliğini sanatsal görünümünü tasarımını bozmadan bu eserlerin yeniden turizme eskisi gibi buraya ciddi anlamda potansiyel yükseltmesidir" dedi.

Hasankeyf’teki 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştiriliyor

Hasankeyf’teki 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştiriliyor

Hasankeyf’teki 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştiriliyor

Hasankeyf’teki 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştiriliyor

Hasankeyf’teki 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştiriliyor

Hasankeyf’teki 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştiriliyor

Hasankeyf’teki 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştiriliyor

Hasankeyf’teki 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştiriliyor

Hasankeyf’teki 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştiriliyor

Hasankeyf’teki 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştiriliyor

Hasankeyf’teki 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştiriliyor

Hasankeyf’teki 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştiriliyor

Hasankeyf’teki 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştiriliyor
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