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Hasarlı binalara girip hurda çaldılar, polise yakalandılar

05.01.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Şişli’de depremde hasar görmesi nedeniyle boşaltılan binalara giren şahıslar, çerçeveleri ve hurdaları çalmaya çalıştı.

Şişli’de depremde hasar görmesi nedeniyle boşaltılan binalara giren şahıslar, çerçeveleri ve hurdaları çalmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlılardan birini gözaltına aldı.
Depremde hasar gören binalar, kentsel dönüşümü için boşaltıldı. Durumu fırsata çeviren hurdacılar ise, girilmesi yasak olan binalara dadandı. Binalara gelen şahıslar, cam, çerçeve ve hurda malzemeleri toplamaya başladı. Adeta binaları yağmalayan hurdacıları polis yakaladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlılardan birini gözaltına aldı.

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