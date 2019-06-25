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Haşereyle kesintisiz mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden sivrisinekle mücadele çalışmalarını 93 araç, 336 ekipman, 10 veteriner hekim, 13 ekip sorumlusu ve 235 sertifikalı personelle 17 ilçede kesintisiz şekilde sürdürüyor.Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibi ile gelecek nesle daha sağlıklı bir çevreyi miras olarak bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Haşereyle kesintisiz mücadele

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden sivrisinekle mücadele çalışmalarını 93 araç, 336 ekipman, 10 veteriner hekim, 13 ekip sorumlusu ve 235 sertifikalı personelle 17 ilçede kesintisiz şekilde sürdürüyor.
Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibi ile gelecek nesle daha sağlıklı bir çevreyi miras olarak bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı meselesi olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını da 17 ilçede tek elden yürüten Büyükşehir Belediyesi, bu sayede salgın hastalıklara sebep olabilecek sıtma hastalığı, kırım kongo kanamalı ateşi, batı Nil virüsü, zika virüsü gibi hastalıklara karşı koruyucu tedbirleri de almış oluyor. Bursa genelinde 46 bin adet sivrisinek üreme kaynağı ve 96 bin 697 karasinek üreme çöp konteyneri,18’er günlük periyotlarla düzenli olarak ilaçlanıyor.
Kesintisiz ilaçlama
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre sağlığı ilaçlama çalışmaları her ne kadar yaz aylarında gündeme gelse de ilaçlamanın yıl boyunca kesintisiz devam ettiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, halk sağlığını tehdit eden her konuyu öncelikli olarak el aldıklarını söyledi. İlaçlama hizmetinin kesintisiz sürmesi için 10 ilçede şantiyeler kurulduğunu ve 17 ilçede de gerek ilçe merkezi gerekse kırsal mahallelerde ilaçlamanın düzenli olarak yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, çevre sağlığı ilaçlama çalışmalarında da temel hedefin refah seviyesini yükseltmek olduğunu kaydetti.
Vektörlerle mücadele kapsamında 10 veteriner hekim, 13 ekip sorumlusu, 235 sertifikalı ilaçlama personeli olmak üzere toplam 258 personel 17 ilçede aynı kalitede kesintimiz ilaçlama hizmeti sunuyor. İlaçlama çalışmalarında 80 hizmet aracı, 13 kontrol aracı, U.T.V, 8 x 8 amfibik dere ilaçlama aracı, blower, PLV, elektrikli motosiklet, sıcak sisleme, atomizör ve sırt pompası gibi çok çeşitli ekipmanlar kullanılıyor.

Haşereyle kesintisiz mücadele

Haşereyle kesintisiz mücadele

Haşereyle kesintisiz mücadele

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