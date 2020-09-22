Haşlanmış yumurtanın suyunu dökmeden önce iki kere düşünün

Tek başına zengin bir besin kaynağı olan yumurta, her kahvaltı sofrasının vazgeçilmezidir. Haşlanmış yumurtanın suyu, yumurtanın kendisi kadar faydalı. Mucizevi faydaları olan haşlanmış yumurta suyunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz.

CANLI VE PARLAK SAÇLAR

Protein kaynağı olan yumurta suda kaynatıldığında protein çözülür suyla etkileşime geçer. Bu yüzden yumurta suyunu saçlarınıza sürerek, saçlarınızın parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur. Saçlarınız kuruysa faydasını çok kısa sürede göreceksiniz.

KİREÇLERE YUMURTA SUYUYLA VEDA EDİN

İnatçı kirece karşı kaynatılmış yumurta suyu kullanabilirsiniz. Tencere ve çaydanlıkta yer edinen kireci yok edebilmek için; içine yumurta kabuklarını atın ve suyla kaynatın. Daha etkili olması için içine biraz sirke de koyabilirsiniz.

ÇİÇEKLERİNİZİ CANLANDIRIR

Yumurta suyunun içerisinde yer alan kalsiyum bitkiler içinde oldukça faydalı. Sade su yerine bitkilerinize döktüğünüz kaynamış yumurta suyu bitkilerinizi canlandırmaya ve beslemeye yetecektir.



