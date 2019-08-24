Hasta köpeği sahiplenmek için yüzlerce kilometre yol katetti

Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine getirildiğinde köpeğin çok susuz ve gıdasız kaldığını, arka bacaklarını da kullanamadığını anlattı.

Uygulanan tedavinin ardından köpeğin iyileşme gösterdiğini, tam sağlığına kavuşması için hayvanın 90 gün kadar daha izlenmesi gerektiğini belirten Mutlu, "Sokak hayvanları, insanların yardımına muhtaçtır. Biz onların yaşam alanlarını gasbediyoruz. Sadece bir kap mama vermenin dışında hastalık gibi durumlarda gereken sorumluluğun yerine getirilmesi çok ciddi önem taşıyor." dedi.

Demirci ise bulduğu yaralı ve hasta hayvanların tedavisi için gönüllü olduğunu aktardı.

Bu köpeği Ankara'da bir veteriner kliniğine götürüp tedavisi ile ilgileneceğini dile getiren Demirci, "Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Hayvanı sevmek, sevginin temelini teşkil eder benim için. Çünkü hayvan sevmeyen ne hayatı ne insanı sevebilir." ifadesini kullandı.

Hasta köpeğin durumuna çok üzüldüğünü vurgulayan Demirci, şöyle devam etti:

"Ankara'dan Suluova'ya 330 kilometre yol geldim. Bir o kadar da Ankara'ya dönmek için yol gideceğim. Zor durumda olan bir hayvanı bir umut tedavi ettirmenin ferahlığıyla diğer hayvanlar için çalışmaya devam edeceğim. Hayvan bir şey söyleyemiyor, acısını belli edemiyor. Onlar Allah'ın dilsiz kullarıdır. Çaresiz durumdalar. Elimden geldiğince tedavilerini sağlamak için girişimlerde bulunuyorum."