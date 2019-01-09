Hastalarının görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşmış!

Rus arkadaşlık sitesinde dolaşan bir kişinin tesadüfen fark ettiği görüntülerin İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki bir muayene odasında çekildiği ve sitede çok sayıda kadının çıplak görüntülerine yer verildiği belirlendi. İşte detaylar...

Skandal paylaşımlar tesadüfen ortaya çıktı!

Kendisine ulaşan ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri, sitede meme muayenesi olurken çekilen çok sayıda Türk kadının doktor tarafından üzerindeki yada masa üstündeki gizlice çekilen görüntü ve fotoğraflarının yakın zamanda isimleriyle paylaşıldığını gördü.

GÖRÜNTÜLERE DOKTOR DA YANSIYOR 18 Aralık 2018'de paylaşılan görüntüde genç bir kadını muayene eden doktorun, "Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor" dediği duyuluyor. Görüntüleri paylaşan kişinin takip ettiği sayfalar arasında çok sayıda porno içerikli hesaplar da yer alıyor.

Yabancı rumuz kullanan kişi tarafından yapılan paylaşımlarda görüntüleri çeken doktorun da karelere yansıması, görüntülerin üçüncü bir kişi tarafından ele geçirildiği ihtimalini de akıllara getiriyor.

KADINLARDAN BİRİ ŞİKAYETÇİ OLDU Gizli kamera görüntüleri paylaşılan kadınlardan birine ulaşan muhabirimiz, mağdurun olay hakkında bilgisinin olmadığını öğrendi. Geçtiğimiz cuma günü görüntüsü paylaşılan ve daha sonra silinen kadın durumu öğrenince Yeşilyurt'ta bulunan Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne giderek doktor E.B.Ç'den şikayetçi oldu. Emniyette yaklaşık iki saat ifade veren kadının şikayeti sonrası Narlıdere'de oturan evli doktor E.B.Ç gözaltına alındı. E.B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevkedildi.