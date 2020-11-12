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Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkan kırmızı benler...

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.11.2020 08:02 | Son Güncelleme

Cildinizde aniden kafa karıştırıcı kırmızı bir nokta bulduysanız endişelenmeyin. Peki neden bu lekeler ortaya çıktı, gelin öğrenelim.

Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkan kırmızı benler...

Anjiyom, kan damarlarından oluşan küçük, iyi huylu bir tümördür. Gelişmesinin 2 ana nedeni vardır:

Yaş: 30 yaş ve üzerinde çoğu kişide anjiyom gelişebilir. Genelliklekollarda ve omuzlarda bulunur. Bu tür anjiyomlar, cilt ve kan damarlarındaki basit yaş değişikliklerinden kaynaklanır.
Sağlık sorunları veya yanlış yaşam tarzı: Anjiyom bir lekeye benziyor ve vasküler dallanmaya başlıyorsa, karaciğer, vasküler hastalıklar veya hormonal yetmezlikle ilgili sorunları gösterebilir.

NE YAPMALISINIZ?

Kırmızı leke beklenmedik bir şekilde boyut, şekil değiştiriyor ve kanamaya başlıyorsa mümkün olan en kısa sürede bir doktora danışmalısınız. Anjiyomlar genellikle hastaneye koşmak için bir neden değildir. Yine de, güvenli tarafta olmak için uzmana danışmanız iyi olacaktır. Ayrıca anjiyomların gelecekte ortaya çıkmamasına dikkat etmek de iyi bir fikirdir. En iyi korunma sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli beslenmedir. Bol su için, taze sebzeler yiyin, avokado ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağları unutmayın. Bu basit kurallar cildinizi temiz ve genç tutmanıza ve vücudunuzu sağlıklı tutmanıza yardımcı olacaktır.

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