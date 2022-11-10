Hastalık her geçen gün yayılıyor! Grip vakaları koronavirüsü solladı: Aralık ayı için uyarı

Son zamanlarda iyice artan ve koronvirüs vakalarını sollayan influenza (grip) endişeleri de beraberinde getirdi. Geçmeyen öksürük, boğaz ağrısı ve halsizlik gibi şikayetler halk arasında yayılırken vatandaşlar, çevrelerindeki herkeste aynı belirti olduğunu bile getirdi. Sosyal medyaya da yansıyan şikayetler bir hayli artarken uzmanlardan da maske uyarısı başta olmak üzere birçok konuda açıklama geldi...

MASKE ÇIKTI, HASTALIKLAR YAYILDI

Maske kullanımının sona ermesiyle Türkiye genelinde grip vakaları başta olmak üzere adeta viral enfeksiyon patlaması yaşandı. Öyle ki, hem kamu, hem özel hastanelerin polikliniklerinin önünde grip ve viral enfeksiyon şikayetleriyle bekleyenlerin sayısında ciddi artış var.

İLK SIRADA GRİP VAKALARI VAR

Milliyet'te yer alan habere göre, grip vakalarının Kovid-19 ve diğer enfeksiyonların neden olduğu hastalıkların önüne geçtiğini gündeme taşıyan Prof. Dr. İftihar Köksal yaptığı açıklamada, “Viral enfeksiyonlarda ilk sırayı grip vakaları almış durumda ancak RSV, Kovid-19, norovirüs nedeniyle çok sayıda hasta şikayeti alıyoruz. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi de, mide ağrısı, bulantı, karında şişkinlik hissi gibi şikayetlere neden olan bir tabloyu ortaya koyuyor” dedi.

"ARALIKTA TABLO DAHA KÖTÜ OLABİLİR"

Toplu taşıma ve kapalı kalabalık alanlarda maske takılmaması durumunda, aralık ayındaki tablonun daha da kötü olabileceği konusunda uyarılarını sıralayan Prof. Dr. Köksal, “Bazı hastaların hem influenza, hem Kovid-19 testlerinin negatif çıkması, farklı virüs veya yeni varyant riskini de akıllara getirmelidir. Aşıyla koruması mümkün hastalıklar için mutlaka aşı yaptırılmasını öneriyoruz. Bu kış dönemi solunum yolu enfeksiyonları sıkça görülecek. İnfluenza risk grubundaki kişiler için ölümcül seyredebilir. Bu grup için grip aşıları ücretsiz ve mutlaka aşılarını olmalılar” diye konuştu.

BULAŞ, OKULDAN EVE GELİYOR

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşçıoğlu da hem influenza, hem rinovirüs, hem de RSV’nin adeta herkese bulaşmaya başladığına dikkat çekerken, şunları söyledi:

"Özellikle kreş ve ilköğretim dönemindeki öğrenciler arasındaki bulaş zinciri evlere de taşınıyor. Artık hem İnfluenza A, hem de İnfluenza B tablosunu görüyoruz. İnfluenza B biraz daha hafif seyirli semptomlar gösterse de birçok insanda öksürük, boğaz ağırısı, halsizlik şikayetleri söz konusu. Kovid-19’da halen ön planda ve test yaptırılmadığı için insanlar Kovid-19 olup olmadıklarının farkına varamadan, ‘soğuk algınlığı’ diyerek geçiştirmeyi tercih ediyorlar. Rinovirüs semptomları da burun akıntısı ve boğaz ağrısı şeklinde seyrediyor. Asıl sıkıntı RSV adı verilen semptomların 2 yaş altı çocuklarda ciddi seyredebileceği riskidir. 2 yaş altındaki çocuklarda smeptomların ağırlaşması durumunda mutlaka hekim kontrolü öneriyoruz. Kapalı alanlarda maske çok önemli.”

NEGATİF ÇIKAN TESTLER TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ise son iki yıldır pandemi önlemleri sayesinde viral enfeksiyonların yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekerek “Ancak bu süreçte toplumda grip virüsüne karşı bağışıklıkta zayıflama oluştu. Grip şikayetlerinde çok ciddi artış var. Risk grubunda olanlar mutlaka grip aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Toplu taşıma ve kalabalık ortamlarda maske kullanımının sona ermesiyle risk katlanmış durumda. Bir diğer sorun da Kovid-19 ve influenza testlerinin bir kısmını negatif çıkması. İnfluenza veya Kovid-19 virüsü bulaşan kişilerin test sonucu negatif çıktığında toplum içindeki hareketleri devam ederken, bulaş zinciri oluşturuyorlar. Grip, 2 yaş altı çocuklarda tehlikeli seyredebilir. Grip vakalarında henüz zirve noktayı görmedik ancak Aralık ayında tepe noktayı görmemiz kaçınılmaz.”

