Ağız içi her şeyi ele veriyor! Hastalıkların şifresi dişlerinizde saklı

İnsan vücudu bir bütün olduğu için bu bütünün herhangi bir yerinde meydana gelen aksaklık diğer bölgeleri de etkiliyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, ağzımızın çok sayıda hastalığa ait sinyaller verdiğini söylüyor. İşte o sinyallerin işaret ettiği hastalıklar... DİYABET (ŞEKER) HASTALIĞI: Diyabet, kandaki glikoz seviyesini (kan şekerini) düzenleyen esas hormon olan insülinin az salgılanması, hiç salgılanmaması (Tip-1 diyabet) veya dokuların insüline yeterince cevap verememesine bağlı (Tip-2 diyabet) görülen bir hastalıktır. Dişi çevreleyen ve destekleyen dokuların iltihabı anlamına gelen, ‘Periodontitis’e diyabet hastalarında sık rastlanır. Bu hastalığı diyabetik dokularda meydana gelen değişiklikler; diş etinin iltihabıyla birlikte meydana gelen diş eti kanaması, diş eti büyümesi ve kemik kayıpları izler. Bu durum kontrol altına alınamadığında dişlerde sallanma ve kayıpların varlığı kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra tekrarlayan apseler, tükürük akışında azalma, ağız kuruluğu, ağız kokusu, yüksek çürük riski ve mantar oluşumları da gözlenebilir.

ERKEN ÇENE GELİŞİMİ ORTAYA ÇIKABİLİR TİROİT: Tiroit bezinin normalden fazla çalışması ve fazla hormon salgılamasına, ‘hipertiroidi’ adı verilir. Bu hastalarda bazal metabolizma hızı artışı olduğu için erken diş eti rahatsızlıkları, dişlerin sürme zamanlarında değişim ve erken çene gelişimi ortaya çıkabilir. Ayrıca ağız mukozasında tümörler ve enfeksiyon da sık rastlanan sorunlar arasındadır. ‘Hipotiroidi’ (tiroit bezinin az çalışması) durumunda ise dilde büyüme ve dişlerde çapraşıklık görülebilir. LÖSEMİ: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, “Lösemi hastalarında ağız içinde, ‘peteşi’ adı verilen küçük kanama odakları, ülserler ve yine çene kemiğinde kayıplar ile ağız dokularında yaygın morluklar görülür. Diş eti büyümeleri de löseminin ağız içi belirtilerindendir. Bu gibi özel bulgular günümüzde hastalığın erken teşhisine olanak tanır” dedi. KIZARIKLIK GELİŞEBİLİR ANEMİ (KANSIZLIK): Bu hastaların dilleri; kırmızı, parlak ve ağrılı olur. Yine bu sorunda kişilerin ağız köşelerinde kırmızı lezyonlara rastlanır.