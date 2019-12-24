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Hastanede tedavi gören çocukları hediyeleri ile sevindirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 17:57 | Son Güncelleme

İZMİR'de çocukların yüzünü güldürmek adına faaliyet gösteren Neşeli Eller Gönüllüleri, Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği yaparak, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören miniklere sürpriz yaptı.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de çocukların yüzünü güldürmek adına faaliyet gösteren Neşeli Eller Gönüllüleri, Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği yaparak, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören miniklere sürpriz yaptı. Lise öğrencileri, kendi hazırladıkları kitap kılıflarını ve dolgu oyuncakları hasta çocuklara hediye ederek, onlara yılbaşı heyecanını yaşattı.
İzmir'de çocukların yüzünü güldürmek adına faaliyet gösteren Neşeli Eller Gönüllüleri, Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği yaparak hasta çocukları ziyaret etti. Hastanenin koridorlarını süsleyen gönüllüler, çocukların odalarına giderek onlara yılbaşı hediyelerini dağıttı. Kendi diktikleri palyaço kostümlerini giyen Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Alanı öğrencileri ise ara tatilde oyuncak yapım atölyesinde yaptıkları kitap ayracı, kitap kılıfı, el kuklası, dolgu oyuncakları hastanedeki çocuklara hediye etti. Minikler, hastanede ilaç ve iğnelerle geçen günlerinin arasında, mutlu bir gün geçirdi. Okul Müdürü İpek Çam, "Bu yıl ilk defa ara tatil uygulaması yapıldı ancak bu bizim için etkinlik haftası oldu. Öğrencilerin yaptığı oyuncakların boşa gitmesini istemedik. Hastane yetkilileri ile görüşerek buluşmaya dahil olduk. Burada çok güzel bir etkinlik gerçekleşti, öğrencilerimiz de oyuncaklarının birine ulaştığını görerek çok mutlu oldular" dedi.
'EMEK VERDİĞİMİZ OYUNCAKLARI HEDİYE ETTİK'
Lise öğrencilerinden Ceren Bekiç, "Burada hastanede kalan çocuklarımızı mutlu etmek için geldik. Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Emek verdiğimiz oyuncakları onlara hediye ettik. Hepsi çok beğendi" diye konuştu. Ayşegül Turgut ise, "Çok mutluyum, okuduğumuz bölümü çok seviyoruz. Çocukları da sevdiğimiz için böyle bir etkinliğin içinde bulunmak harika bir duygu. Onları bir an olsun güldürebilmek bizim için çok önemli" dedi. Bir haftadır kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan Defne Akın (10), "Hediyeler çok güzel. Okuma kitabı ve ayıcık aldım. Yeni yılda ailemle beraber olacağım" diye konuştu. Defne'nin babaannesi Gülperi Akın ise, "Bugün Gülperi'ye ben bakıyorum. Bu sürprizi görünce çok şaşırdım, onların böyle mutlu olması bizi de mutlu ediyor" dedi. Neşeli Eller Gönüllüleri kurucularından Hürriyet İyidoğan, "Bu etkinliği Sibel Hanım'la beraber planladık. Biz birçok gönüle dokunuyoruz. Kendimizle gurur duyuyoruz. Tamamen maneviyata dayanan bir özveriyle çalışıyoruz. Amacımız bunları yaparak çocuklarımızı bir saniye bile olsa mutlu etmek. Onları o şırıngalardan, acılardan kurtarmak istiyoruz" diye konuştu.

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