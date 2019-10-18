"Hastanede yatan her üç hastadan biri antibiyotik alıyor"

Prof. Dr. Ergönöl, kursta yaptığı konuşmada, antibiyotik direncinin en çok hastanelerde soruna neden olduğuna işaret ederek, "Yapılan gözlemsel çalışmalar hastanede yatan her üç hastadan birinin antibiyotik aldığını göstermektedir. Yoğun bakım ünitelerinde ise hastaların yarısından çoğu antibiyotik almaktadır. Bu antibiyotiklerin önemli bir kısmı (yüzde 16-62'si) 'geniş spektrumlu' antibiyotiktir yani birçok farklı bakteriye etki etmektedir. Bu da direnç gelişiminin hızlı ve kolay olmasına neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KLİMİK öncülüğünde, Tüm Kamu Eczacıları Derneği (TUKED) ve Avrupa Antimikrobiyal Yönetim Çalışma Grubu (ESGAP/ESCMID) iş birliğinde Hastane Uygulamaları İçin Antimikrobiyal Yönetim Kursu düzenledi.

İSTANBUL (AA) - Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönöl, yapılan gözlemsel çalışmaların hastanede yatan her üç hastadan birinin antibiyotik aldığını gösterdiğini, yoğun bakım ünitelerinde ise hastaların yarısından çoğunun antibiyotik kullandığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki ülkeleri kapsayan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre yılda 8,9 milyon kişide sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon görüldüğünü aktaran Ergönül, 33 bin kişinin dirençli bakterilere bağlı enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini, bu sayının influenza, tüberküloz ve HIV/AIDS'ten kaybedilen kişilerin toplam sayısından fazla olduğunu kaydetti.

- "Uygunsuz kullanım yüksek dirence yol açıyor"

Hastanelerde antibiyotik kullanımı için tıbbi gerekliliğin söz konusu olduğunu ancak bazı durumlarda gereksiz yere uzun süre kullanıldığını belirten Ergönül, şu değerlendirmede bulundu:

"Örneğin cerrahi profilaksi amacıyla ameliyat öncesi tek doz olarak kullanılması gereken antibiyotik, ameliyat olan hastaların yarısında, daha uzun süre kullanılmaktadır. Bunun gerekçesi olarak hastayı mikroplardan korumak öne sürülmektedir. Ancak bu uygunsuz ve yaygın kullanım yüksek direnç oranlarına yol açabilmektedir. O hastada dirençli bakterilerle daha ciddi enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır."